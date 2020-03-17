2020-03-16T15:46:19+03:00
Общество

Более 1 млрд рублей потратят на ремонт и строительство дорог в Барнауле

Из них федеральный бюджет предоставил 666 млн рублей
Анна СЕМИНА
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В этом году дорожники займутся, так называемыми, периферийными улицамиВ этом году дорожники займутся, так называемыми, периферийными улицамиФото: Анна СЕМИНА
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Период активного снеготаяния начался на Алтае, а это значит, что дорожно-строительный сезон уже не за горами. Между тем в Барнауле уже начали проводить ямочный ремонт.

Холодный асфальт

Сейчас дорожники используют холодный асфальт. Работы начались еще в начале марта. Плюсом данной технологии являет то, что она позволяет восстанавливать дорожное покрытие при окружающей температуре до минус 10 градусов.

- Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ, - отмечают в МБУ «Автодорстрой».

В общей сложности для ремонта в межсезонье было заготовлено 30 тонн холодного асфальта. В первую очередь будут восстановлены наиболее важные участки, где дорожные работы уже нельзя откладывать, ведь они создают опасность для движения транспорта. Согласно муниципальному заказу в этом году таким способом отремонтируют 176,5 квадратных метров дорог. Сумма контракта составляет около 600 тысяч рублей.

А вот текущий ремонт по традиционной схеме с применением горячего асфальтобетона начнется, как только среднесуточная температура установится на отметке выше пяти градусов тепла, а дорожное покрытие не будет влажным.

Синхронизация с коммунальщиками

Как сообщают в администрации Барнаула, в этом году на ремонт и строительство дорог в краевой столице потратят более одного миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет предоставил 666 миллионов рублей, краевой – 157 миллионов, городской - 223,6 миллиона. Работы проведут на 33 улицах: на 31 участке выполнят ремонт, а также будет продолжена реконструкция улица Попова с увеличением числа полос, а также начнется строительство дороги на улице Сиреневой на отрезке от Взлетной до Балтийской. Общая протяженность ремонтируемых объектов составит чуть менее 33 километров.

- В этом году мы также продолжим работу на значимых для отдельных микрорайонов дорог местного значения. Речь в частности идет про Затон. Также отремонтируют некоторые улицы в центре Барнаула – Пушкина, Советская, Мало-Тобольская, переулок Ядринцева, Циолковского т.д., - говорит Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

При этом все заинтересованные стороны постараются синхронизировать ремонт инженерных сетей и совместить его с дорожными работами, чтобы не получилось так, когда свежеуложенный асфальт вскрывают, чтобы поменять трубы. В этом году такие пересечения могут возникнуть как раз в переулке Ядринцева, на улице Северо-Западной.

- За минувшую зиму коммунальными авариями были повреждены четыре участка дорог: на проспекте Комсомольском, улице Глушкова. Ждем схода снега, проведем комиссионный объезд с участие инженерных служб, общественности, подрядчиков, контролирующих организаций. Далее ресурсовикам будет поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить дорожное полотно до нормативного состояния, - добавляет председатель профильного комитета в интервью пресс-службе гордаминистрации.

Помимо этого запланирован ремонт на улицах Мерзликина, Пролетарская, Путиловская, Германа Титова, Сибирская, Магистральная, Северо-Западная, Антона Петрова, проезде Канатном, улице Понтонный мост и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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