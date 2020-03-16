Раритет распилен: в Барнауле раскрыли кражу люстры из храма

Настоятель храма Антония Киево-Печерского иерей Дионисий Тарчуков в Барнауле сегодня молится и о душе грешника, похитившего церковную люстру. Антикварная ценность 19 века незадолго до этого была демонтирована и хранилась в подсобном помещении храма.

- Это была красивая латунная люстра со свечками, - рассказал один из прихожан.

Обнаружив пропажу, батюшка тут же отправился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту кражи. На днях полицейские отчитались, что злоумышленник задержан. К уголовной ответственности привлекают ранее судимого 40-летнего барнаульца, который признался в преступлении.

К уголовной ответственности привлекают ранее судимого 40-летнего барнаульца, который признался в преступленииФото: предоставлено пресс-службой

- Но самой люстры нет! - сокрушается батюшка. - Она исчезла.

Как сообщила «Комсомолке» сотрудник пресс-службы УМВД по Барнаулу Яна Клочкова, раритет распилили и сдали в цветмет. Сотрудники полиции установили, что с февраля по март похищенную люстру подозреваемый сдавал частями в различные пункты приёма металла. Задержанный рассказал, что за разные детали латунной люстры он получал от трёх до семи тысяч рублей. В общей сложности выручить удалось 20 тысяч, это в разы меньше реальной стоимости изделия. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Храм Антония Киево-ПечерскогоФото: предоставлено пресс-службой

Между тем прихожане храма надеются, что люстра все-таки продана в целом виде и, возможно, еще отыщется.

- Конечно, отец Дионисий расстроен,- говорит пресс-секретарь Алтайской Митрополии иерей Дмитрий Никитин. – В пост есть момент греховного искушения… В храме Антония Киево-Печерского сейчас молятся, чтобы образумился человек, который это совершил. Это же святотатство, по-русски сказать.

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