2020-03-15T05:18:45+03:00
Происшествия

В Барнауле многодетная мать получила судимость за покупку фальшивого документа

Женщина работает поваром-вафельщиком на заводе по производству мороженого
Анастасия Корягина
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Фальшивую бумажку женщина купила за 3,5 тысячи рублей. При этом выплат ей за 20 дней «болезни» полагалось всего две тысячи рублей.Фальшивую бумажку женщина купила за 3,5 тысячи рублей. При этом выплат ей за 20 дней «болезни» полагалось всего две тысячи рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле осудили мать троих детей за приобретение поддельного документа. Женщина пыталась отпроситься с работы на 20 дней, но не нашла компромисса с начальством, и предоставила в организацию фальшивый больничный лист.

Многодетная мама трудилась пекарем-вафельщиком на заводе по производству мороженого. Женщина находится в разводе, и фактически одна тащит на себе весь груз заботы о троих детях. Знакомые и коллеги отзываются о ней исключительно доброжелательно, считая трудоголиком, рассказала «КП»-Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова.

В 2019 году у женщины появились проблемы в семье. Какие — она не озвучила даже в разговоре с сотрудниками прокуратуры. Но ей внезапно понадобились 20 дней освобождения от работы.

Женщина подошла к своей начальнице и попросила дать ей эти дни в счет отпуска. Однако ей отказали. Тогда пекарь предложила взять эти дни без содержания. Но и тогда строгая начальница не вошла в положение подчиненной. Тогда женщина решилась на отчаянный шаг.

Пекарь подыскала среди объявлений предложения о продаже поддельных больничных листов. Она созвонилась с продавцами и встретилась с одним из них у ТРЦ «Весна». Фальшивую бумажку о прохождении лечения в краевой больнице она купила за 3,5 тысячи рублей. При этом выплат ей за 20 дней «болезни» полагалось всего две тысячи — то есть, никакой выгоды она не получала. Но, видимо, многодетная мать не нашла другого выхода.

Строгая начальница, конечно же, заподозрила неладное, когда подчиненная принесла в бухгалтерию больничный лист аккурат на тот срок, на который отпрашивалась с работы. И предложила проверить документ на подлинность. Обман довольно легко раскрылся — для этого нужно было всего лишь позвонить в Фонд социального страхования и сверить данные.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Ее бедой прониклись даже сотрудники прокуратуры и суд — но не наказать за уголовное деяние ее никак не могли. Пекарь получила судимость по ч. 3 ст. 327 УК РФ и штраф на сумму пять тысяч рублей.

Помимо судимости женщину, возможно, ждет еще один неприятный сюрприз. Поскольку ее обман раскрылся, те 20 дней автоматически считаются прогулом. За это ее попросту могут уволить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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