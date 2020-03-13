Женщина хотела любви на одну ночь, а вместо этого набрала кредитов на полмиллиона

Грустная и поучительная история произошла в Барнауле с двумя женатыми людьми, которые сидели на сайте знакомств. Женщина, искавшая любви на стороне, попалась на удочку вымогателя. Дело закончилось судимостью и двумя разрушенными браками. Подробности истории «Комсомолке» рассказала помощник прокурора Ленинского района Диана Гордиенко.

В начале июля 2017 года Лариса (имена героев изменены — прим. ред.), уставшая от рутины семейных отношений, решила найти близость на одну ночь с незнакомым мужчиной. Она зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла там подходящего кандидата — Николая. В ходе переписки мужчина попросил прислать ему фото и видео интимного характера, где женщина должна была быть полностью обнаженной. Лариса выполнила эту просьбу, но вместо ночи любви получила душевную боль, унижение и испорченную кредитную историю.

Домашняя порнография не произвела на Николая впечатления, поэтому проводить время с незнакомкой он не собирался. Но ему в голову пришел план по обогащению за ее счет. Он стал вымогать у женщины деньги под угрозой выслать фото и видео ее близким и знакомым, а также выставить эти порочащие материалы в интернете на всеобщее обозрение. Женщина не знала, что распространение таких материалов — подсудное дело, а может, просто сильно боялась позора, поэтому согласилась на требования вымогателя.

Женщина с сотовым телефоном.Фото: Олег УКЛАДОВ

Но, как это часто бывает, аппетиты преступника только росли. Он не ограничился одной просьбой о деньгах, а стал периодически стращать женщину и требовать у нее все новые и новые суммы. Ему было все равно, где Лариса будет доставать средства, не пренебрег он и золотыми серьгами женщины. Кстати, это была единственная их встреча в реальности, на которой никакого интима не было.

Все это продолжалось до января 2019 года — до тех пор, пока жертве «любви» не перестали выдавать кредиты и микрозаймы. Первое время она справлялась с платежами, но долговая яма становилась все глубже — сначала ей пришлось привлечь родителей в качестве поручителей, а затем она и вовсе не смогла погашать долги. Когда кредиторы стали доставать ее родню, они собрали семейный совет и вынудили женщину во всем признаться. В общей сложности она заплатила вымогателю 489 тысяч рублей, причем соглашалась на каждое его требование.

Родители заставили потерпевшую написать заявление в полицию. После этого обо всем узнал и ее муж, и жена преступника. Они решили расторгнуть отношения с супругами.

За вымогательство в крупном размере (п. «г» ч. 2. ст. 160 УК РФ) мужчине грозило лишение свободы на срок до семи лет. Однако получил он только 2,5 года условно — потерпевшая его простила и просила не лишать свободы. Женщине стало жалко своего мучителя, потому что у него на иждивении есть маленький ребенок. Ущерб преступник возместил полностью, этого хватит на погашение кредитов потерпевшей.

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