2020-03-13T11:52:15+03:00
Общество

Чулки, панталоны, корсеты. Выставка дамского затейного белья открылась в Барнауле

На ней можно потрогать старинный шелк и сфотографироваться в шляпке прелестницы
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Выставка «Наряд – предисловие к женщине» в музее «Мир времени».Выставка «Наряд – предисловие к женщине» в музее «Мир времени».Фото: музей "Мир времени"
Изменить размер текста:

«Наряд – предисловие к женщине» - с таким интригующим названием открылась выставка в музее «Мир времени». В экспозиции представлены разные модные аксессуары и элементы дамской одежды разных веков.

Главное место занимают корсеты, чулочки, манишки, панталоны. Корсеты есть и шелковые, и для верховой езды - из кожи. Например, шелковый корсет с китовым усом, представленный в экспозиции, утягивает талию до 50 сантиметров.

Корсет из шелка. Фото: музей "Мир времени"

Корсет из шелка.Фото: музей "Мир времени"

- Когда-то дамы украшали его лентами и перьями, - рассказывает экскурсовод Наталья Котельникова. - Этот идеал красоты ввела французская королева Екатерина Медичи, у которой в корсете был обхват талии в 33 сантиметра!

Та мода, по словам Натальи, была ужасом для девочек. Металлический корсет надевали на пятилетних малышек, не разрешая снимать на ночь, грудная клетка деформировалась, внутренние органы сдавливались.

Корсеты для верховой езды из кожи. Фото: музей "Мир времени"

Корсеты для верховой езды из кожи.Фото: музей "Мир времени"

Рядом с корсетами в экспозиции представлены кружевные панталоны на пуговицах.

- Их фурор начался летом 1730 года, - рассказывает Наталья Котельникова. - После выходки полицейских. Находясь в одном из парижских театров танцевального жанра они, крепко выпившие, ради развлечения «для порядка» приказали всем танцовщицам надеть панталоны под их коротенькие юбочки. Это вызвало никем не ожидаемый фурор среди мужчин-зрителей. В итоге панталончики оказались одним из самых привлекательных предметов женского нижнего белья.

Кружевные панталоны Фото: музей "Мир времени"

Кружевные панталоныФото: музей "Мир времени"

Что интересно, французские танцовщицы, да и другие дамы, носили тогда раздельные штанины, которые крепились к корсету.

Также в экспозиции можно увидеть и потрогать тающее в руках французское кружево из 19 века, манишки, муфты и перчатки, сорочки и нижние юбки.

Экспозиция открыта в музее «Мир времени» (ул. Матросова, 13) до 12 апреля, телефон для справок: (3852) 77-77-64. 6+

Рулон французского кружева Фото: музей "Мир времени"

Рулон французского кружеваФото: музей "Мир времени"

Чулки с украшениями Фото: музей "Мир времени"

Чулки с украшениямиФото: музей "Мир времени"

Муфты и перчатки Фото: музей "Мир времени"

Муфты и перчаткиФото: музей "Мир времени"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Житель Алтайского края выпил со случайным знакомым и едва не лишился ценностей
Составлен рейтинг управляющих организаций Барнаула за 2019 год
В Барнауле появится современный ЗАГС европейского уровня
Барнаульцы жалуются на огромную очередь в поликлинике
В Алтайском техуниверситете пройдут соревнования по информационной безопасности
В Барнауле состоится концерт музыканта Евгения Зулина
Барнаульские полицейские раскрыли кражу церковной реликвии
Бывшего ректора АГМУ Салдана не восстановят в должности
Барнаульские биатлонисты стали призерами открытого первенства Новосибирской области
Барнаульцев просят не трогать канализационные люки
АлтГТУ и Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
В Барнауле может появиться дом художников с архитектурой Амстердама
Танцор из Алтайского края снялся в клипе группы Little Big для конкурса «Евровидение»
Сибирские журналисты и блогеры представили более 200 работ на конкурс «Ростелекома»
Алтайские трассы под Новоалтайском и Бийском расширят до четырех полос
Томенко выплатит из бюджета 260 млн рублей алтайским «детям войны»
В аэропорту Барнаула таможенники изъяли странное оружие
На Алтае сотрудница колледжа нелегально выдавала иностранцам патенты на работу
Алтайские депутаты одобрили поправки к Конституции РФ
В Бийске открыли два новых детсада на 400 мест
В Алтайский край возвращается тепло
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
Девушку из Барнаула сбил поезд
Барнаульцам перестанут выписывать штрафы за нарушение красных линий
Алтайским охотинспекторам вручили новые снегоходы
Более 300 тысяч пенсионеров обучились «Азбуке интернета»
В кранах барнаульцев вода поменяет цвет
В Барнауле продают пентхаус для царей с золотым унитазом