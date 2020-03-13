Чулки, панталоны, корсеты. Выставка дамского затейного белья открылась в Барнауле

«Наряд – предисловие к женщине» - с таким интригующим названием открылась выставка в музее «Мир времени». В экспозиции представлены разные модные аксессуары и элементы дамской одежды разных веков.

Главное место занимают корсеты, чулочки, манишки, панталоны. Корсеты есть и шелковые, и для верховой езды - из кожи. Например, шелковый корсет с китовым усом, представленный в экспозиции, утягивает талию до 50 сантиметров.

- Когда-то дамы украшали его лентами и перьями, - рассказывает экскурсовод Наталья Котельникова. - Этот идеал красоты ввела французская королева Екатерина Медичи, у которой в корсете был обхват талии в 33 сантиметра!

Та мода, по словам Натальи, была ужасом для девочек. Металлический корсет надевали на пятилетних малышек, не разрешая снимать на ночь, грудная клетка деформировалась, внутренние органы сдавливались.

Корсеты для верховой езды из кожи.Фото: музей "Мир времени"

Рядом с корсетами в экспозиции представлены кружевные панталоны на пуговицах.

- Их фурор начался летом 1730 года, - рассказывает Наталья Котельникова. - После выходки полицейских. Находясь в одном из парижских театров танцевального жанра они, крепко выпившие, ради развлечения «для порядка» приказали всем танцовщицам надеть панталоны под их коротенькие юбочки. Это вызвало никем не ожидаемый фурор среди мужчин-зрителей. В итоге панталончики оказались одним из самых привлекательных предметов женского нижнего белья.

Что интересно, французские танцовщицы, да и другие дамы, носили тогда раздельные штанины, которые крепились к корсету.

Также в экспозиции можно увидеть и потрогать тающее в руках французское кружево из 19 века, манишки, муфты и перчатки, сорочки и нижние юбки.

Экспозиция открыта в музее «Мир времени» (ул. Матросова, 13) до 12 апреля, телефон для справок: (3852) 77-77-64. 6+