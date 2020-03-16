«От чистоты хорошей не бывает вошей». Грозит ли Барнаулу педикулез

В марте в Фейсбуке появились панические сообщения о нашествии вшей.

«Всё, господа, приплыли. В гимназии, куда ходит мой внук, объявлен карантин - по гастроэнтовирусу, ОРВИ и... вшам!!! ХХI век на дворе! Коронавирус нам уже не страшен - он нервно курит в углу. А все почему? Смею предположить несколько причин. У нас в школах, в отличие от проклятого Запада, нет нормальной вентиляции. Второе - родители часто водят больных детей в школу. Не потому, что изверги, а потому что тупо боятся потерять работу, сев на больничный. Результат - мы имеем то, что имеем. Ну а уж откуда вши взялись - тут только руками можно развести».

Помните стишок из книги Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»?

«От чистоты хорошей Не бывает вошей. Тиф разносит вша. Точка - и ша! Что, ожидаем эпидемии тифа?!»

Ложная тревога

Чуть позднее Елена Жукова, автор поста, пишет комментарий: «Оказалось - ложная тревога, панику подняла мамочка единственного с вшами, карантин только по ОРВИ, всё остальное - это родительский WhatsApp волну поднял…».

- У нас в детском саду два раза карантин по вшам был, - пишет в комментариях одна из мам. - Всё к моей присматривались, у нее коса ниже пятой точки. Утром ребенка приведу заплетенного красиво, вечером забираешь растрёпу. Сперва не могла понять, почему так сильно успевала расплестись коса, а потом воспитатель объяснила, что так красиво заплести не смогли.

Без паники!

- Никакого карантина по педикулезу в Барнауле не было и нет, - прокомментировала тему Ирина Переладова, главный внештатный специалист эпидемиолог Алтайского края. - Да, педикулез существует, мы его не победили, как черную чуму и оспу, такие случаи бывают, другое дело - их стало меньше.

По информации эпидемиолога, ситуация по педикулезу в городе спокойная, выявляются отдельные случаи, в основном, у детей.

- При выявлении инфекции никаких карантинов не объявляется, - подчеркнула Ирина Владимировна. - Алгоритм такой : диагноз ставит только медицинский работник. После этого волосы обрабатываются современными средствами, и ребенок продолжает ходить в детский садик или школу. После этого в детсаду или школе проводится осмотр всех детей, через десять дней осмотр повторяется.

А вот в Республике Алтай Роспотребнадзор бьет тревогу на эту тему. На днях на сайте ведомства даже появилась статья в поэзии и прозе, посвященная мерзким насекомым. Она заканчивается словами: «Увы, увы, разговор о педикулезе не случаен: в феврале и марте заболеваемость педикулезом растет! Дорогие родители, помните об этом…».

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