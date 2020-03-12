«Угасший бриллиант». В Барнауле простились с гинекологом Шадриной

12 марта в ритуальном зале на улице Попова простились с Надеждой Шадриной.

- Это трудоголик, с мощной практикой, которая помогла сотням женщин, профессионал высокого класса, спасибо этим людям, которые, к сожалению, уходят… - сказала над гробом уважаемый профессор Галина Перфильева.

На похоронах перешептывались о трагической истории Надежды Петровны, которая взбудоражила барнаульцев.

Напомним, что в октябре 2019 года в соцсетях появился страшный пост горожанки Анны Шакировой. Зайдя к Шадриной по просьбе ее московских родственников, она увидела женщину с распухшими ногами в груде мусора и тараканов.

«Сказать, что увиденное потрясло меня - ничего не сказать, - написала Анна. - Но когда я узнала, КТО это, мне стало по-настоящему страшно. Так доживает свои дни некогда знаменитый врач».

Новость взбудоражила социальные службы, бывших коллег, волонтеров. Надежду Шадрину доставили в больницу, в квартире навели порядок и наняли сиделку.

Утром 9 марта сиделка Надежда Васильевна обнаружила свою подопечную мертвой. Женщина лежала на полу, положив под голову подушку и выпрямившись. Рядом лежали подарки, принесенные на 8 марта, на полке с портрета улыбался покойный сын…

Надежда Шадрина в молодости и в последние дни жизни. Фото Марины Кочневой и из личного архива.

- Так когда-то умерла ее мать, а потом сын Слава - лег на пол во сне и умер,- рассказали на похоронах бывшие коллеги.

Именно после смерти сына известный врач Надежда Петровна Шадрина впала в депрессию и стала замусориваться.

- Когда я увидела в СМИ эти страшные фото, я поверить не могла, - рассказала одна из врачей, пришедших на похороны. - Помню, когда вместе работали, принесла винегрет. Она не садилась есть, пока мы руки не помоем. Ходила с иголочки в дорогих украшениях.

- Я была ее пациенткой, и очень ей благодарна. Придет после операции, подойдет обязательно спросит, как дела, - рассказала жительница Барнаула Юлия.- Потом стали ближе общаться. С ней было очень интересно. Человек большой эрудиции, с огромным чувством юмора, артистичная. При этом щедрая. Ей много дарили подарков, она с таким же успехом их раздаривала.

- Я ее помню любознательной, целеустремленной девочкой с сильным характером,- рассказала старейший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии АГМИ Виктория Савиных, пришедшая проститься с коллегой, несмотря на свои 93 года!

- Кузина просто пахала на работе, - вспомнил Владимир, двоюродный брат из Горно-Алтайска, приехавший на похороны. Случалось мне школьнику не раз наблюдать как Надя отдыхала после дежурств за фанерной перегородкой в избушке у тети Зои. Столик у Нади был завален номерами журнала "Иностранная литература". В комнатке витал аромат дорогих сигарет. Мы разговаривали шепотом, чтобы не потревожить ее сон.

Среди пришедших в похоронный зал были и медсестры, которые помогали Надежде Петровне заботиться о могилах ее матери и сына, врачи из больницы Шинников, где та когда – то работала. Деньги на похороны выделили люди, с которыми Надежда Шадрина после смерти сына оформила договор ренты, московские родственники, скинулись и соседи. Главным организатором похорон стала Анна Шакирова, та самая жительница Барнаула, которая забила тревогу, обнаружив Шадрину в зловонии.

- Не только для меня эта история стала уроком, - говорит Анна. - Она показала, какой может быть старость. Она непредсказуема. Дети могут покинуть родителей раньше, и человек при всех заслугах будет беззащитным. История Надежды Петровны заставила многих людей откликнуться, вспомнить, что мы люди.

Похороны барнаульского гинеколога Надежды Шадриной. Фото Владимира Шадрина.

Надежда Шадрина лежала в гробу среди роз в голубом шарфике, любимого своего цвета. Как королева. Когда выносили гроб, приземлились несколько голубей.

- В последние годы, Надежда Петровна, как одержимая, кормила кошек, голубей, даже крыс с теплотрасс, - рассказали коллеги. - Что-то с ней приключилось. Ей привозили по заказам зерно в мешках, дорогой корм для кошек. Даже когда начальство стало это раздражать, она продолжала кормить их, как партизанка, ласково называя: «Мои дармоедики». И вот они, видимо, прилетели с ней проститься…

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