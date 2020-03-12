2020-03-12T14:09:01+03:00
Общество

«Угасший бриллиант». В Барнауле простились с гинекологом Шадриной

Трагическая история известного врача заставила оглянуться на старость
Марина КОЧНЕВА
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Похороны барнаульского гинеколога Надежды Шадриной. Фото Владимира Шадрина.Похороны барнаульского гинеколога Надежды Шадриной. Фото Владимира Шадрина.
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12 марта в ритуальном зале на улице Попова простились с Надеждой Шадриной.

- Это трудоголик, с мощной практикой, которая помогла сотням женщин, профессионал высокого класса, спасибо этим людям, которые, к сожалению, уходят… - сказала над гробом уважаемый профессор Галина Перфильева.

На похоронах перешептывались о трагической истории Надежды Петровны, которая взбудоражила барнаульцев.

Напомним, что в октябре 2019 года в соцсетях появился страшный пост горожанки Анны Шакировой. Зайдя к Шадриной по просьбе ее московских родственников, она увидела женщину с распухшими ногами в груде мусора и тараканов.

«Сказать, что увиденное потрясло меня - ничего не сказать, - написала Анна. - Но когда я узнала, КТО это, мне стало по-настоящему страшно. Так доживает свои дни некогда знаменитый врач».

Новость взбудоражила социальные службы, бывших коллег, волонтеров. Надежду Шадрину доставили в больницу, в квартире навели порядок и наняли сиделку.

Утром 9 марта сиделка Надежда Васильевна обнаружила свою подопечную мертвой. Женщина лежала на полу, положив под голову подушку и выпрямившись. Рядом лежали подарки, принесенные на 8 марта, на полке с портрета улыбался покойный сын…

Надежда Шадрина в молодости и в последние дни жизни. Фото Марины Кочневой и из личного архива.

Надежда Шадрина в молодости и в последние дни жизни. Фото Марины Кочневой и из личного архива.

- Так когда-то умерла ее мать, а потом сын Слава - лег на пол во сне и умер,- рассказали на похоронах бывшие коллеги.

Именно после смерти сына известный врач Надежда Петровна Шадрина впала в депрессию и стала замусориваться.

- Когда я увидела в СМИ эти страшные фото, я поверить не могла, - рассказала одна из врачей, пришедших на похороны. - Помню, когда вместе работали, принесла винегрет. Она не садилась есть, пока мы руки не помоем. Ходила с иголочки в дорогих украшениях.

- Я была ее пациенткой, и очень ей благодарна. Придет после операции, подойдет обязательно спросит, как дела, - рассказала жительница Барнаула Юлия.- Потом стали ближе общаться. С ней было очень интересно. Человек большой эрудиции, с огромным чувством юмора, артистичная. При этом щедрая. Ей много дарили подарков, она с таким же успехом их раздаривала.

- Я ее помню любознательной, целеустремленной девочкой с сильным характером,- рассказала старейший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии АГМИ Виктория Савиных, пришедшая проститься с коллегой, несмотря на свои 93 года!

- Кузина просто пахала на работе, - вспомнил Владимир, двоюродный брат из Горно-Алтайска, приехавший на похороны. Случалось мне школьнику не раз наблюдать как Надя отдыхала после дежурств за фанерной перегородкой в избушке у тети Зои. Столик у Нади был завален номерами журнала "Иностранная литература". В комнатке витал аромат дорогих сигарет. Мы разговаривали шепотом, чтобы не потревожить ее сон.

Среди пришедших в похоронный зал были и медсестры, которые помогали Надежде Петровне заботиться о могилах ее матери и сына, врачи из больницы Шинников, где та когда – то работала. Деньги на похороны выделили люди, с которыми Надежда Шадрина после смерти сына оформила договор ренты, московские родственники, скинулись и соседи. Главным организатором похорон стала Анна Шакирова, та самая жительница Барнаула, которая забила тревогу, обнаружив Шадрину в зловонии.

- Не только для меня эта история стала уроком, - говорит Анна. - Она показала, какой может быть старость. Она непредсказуема. Дети могут покинуть родителей раньше, и человек при всех заслугах будет беззащитным. История Надежды Петровны заставила многих людей откликнуться, вспомнить, что мы люди.

Похороны барнаульского гинеколога Надежды Шадриной. Фото Владимира Шадрина.

Похороны барнаульского гинеколога Надежды Шадриной. Фото Владимира Шадрина.

Надежда Шадрина лежала в гробу среди роз в голубом шарфике, любимого своего цвета. Как королева. Когда выносили гроб, приземлились несколько голубей.

- В последние годы, Надежда Петровна, как одержимая, кормила кошек, голубей, даже крыс с теплотрасс, - рассказали коллеги. - Что-то с ней приключилось. Ей привозили по заказам зерно в мешках, дорогой корм для кошек. Даже когда начальство стало это раздражать, она продолжала кормить их, как партизанка, ласково называя: «Мои дармоедики». И вот они, видимо, прилетели с ней проститься…

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Надежду Петровну Шадрину, история которой шокировала горожан, в воскресенье 6 октября положили в отдельную палату больницы Шинников. Знаменитого врача-акушера доставили в ту самую больницу, где она когда-то заведовала гинекологическим отделением (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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