Деньги есть, желающих – нет: в Алтайском крае не хватает приютов для бездомных животных

В начале марта в Алтайском крае утвердили новые правила отлова и содержания бездомных животных. Как ранее уже сообщала «Комсомолка», теперь их будут ловить, стерилизовать и после этого отпускать обратно на улицу, но уничтожать – запрещается. Правда, в крае теперь возникла проблема: несмотря на то, что финансирование на эти цели имеется, на весь регион всего 8 приютов для бездомышей.

Кто даст животным «Ласку»?

Еще 14 января в Барнауле состоялся электронный аукцион, который определил организацию для отлова животных. По традиции, контракт на 2,3 млн рублей получил приют «Ласка». Тогда заведующая приютом Софья Куликова высказывала опасение, что организация может не войти в «рамки» правил. Но, все обошлось. Приют обязан выполнить условия контракта до 1 июля 2020 года и ежемесячно отчитываться о проделанной работе.

А вот в других городах с приютами не все так гладко. К примеру, в Алейске. Недавно жительница города пожаловалась спикеру краевого парламента Александру Романенко на буйство беспризорных собак.

- Страшно выходить на улицу и уж тем более отпускать детей. Собаки ведут себя агрессивно, и их количество увеличивается с каждым годом. Так и до большой беды не далеко. На просьбы и требования урегулировать ситуацию в администрации города отвечают, что нет уполномоченой организации, которая могла бы производить отлов бродячих собак. Я, как гражданка РФ, требую безопасности для себя и своей семьи, а так же для других жителей города. Мы не хотим, чтобы кого-то загрызли собаки, а нападения происходят постоянно, мы отбиваемся палками, и хорошо, если мимо идут прохожие и могут тоже защитить. Прошу навести должный порядок в этом вопросе, - рассказала о проблеме Ирина на сайте АКЗС.

Сам Романенко ответил обеспокоенной женщине, что Алейску на отлов и содержание животных выделено 172 тыс. рублей. Однако дать деньги – мало, необходимо еще найти подрядчика по такому же принципу, как и в Барнауле. Но по сравнению с краевой столицей, в Алейске нет приютов для животных, от слова «совсем». Поэтому и заключать контракт не с кем.

- К сожалению, данная проблема возникла не только у Алейска. Поэтому буквально недавно, в феврале краевое Законодательное Собрание обратилось в Правительство Алтайского края с просьбой рассмотреть возможность создания в крае приютов для животных с привлечением средств краевого бюджета. Надеемся, что совместно с Правительством Алтайского края и муниципалитетами мы сможем решить эту непростую проблему, - отметил Романенко.

За двухметровым забором и деревьями

Новые правила отлова и содержания животных закреплены в постановлении правительства Алтайского края от 2 марта. Так, под приютом подразумевается как государственные, так и частные организации. Они могут быть предназначены для разных пород и видов «с учетом их биологической совместимости» или специализироваться на отдельных любимчиках. Кроме того, приют не может располагаться в квартирах, а его территория должна быть огорожена не менее чем двухметровым забором. По периметру ограждения должны быть высажены деревья или кустарники.

В здании организаций должны быть выделены следующие зоны: манеж-приемная для новичков, карантинное помещение, стационар для лечения, ветеринарный пункт, помещение для постояльцев, площадки для выгула, кормокухня и так далее. Клетки для собак должны находиться в теплом помещении с температурой от 5 до 20 градусов. Для кошек температура чуть повыше – от 15 до 25 градусов.

Справка КП

Что входит в обязанности приютов для животных в Алтайском крае:

- отлов;

- осмотр;

- оказание ветпомощи и, если необходимо, лечение;

- содержание (кормление, выгул, уход за животным);

- карантин на десять суток со дня поступления;

- размещение в интернете о находящихся в приюте животных;

- маркирование животных неснимаемыми и несмываемыми метками;

- стерилизация;

- возврат на прежнее место обитания.

Кстати

Самое главное правило, то, чего зоозащитники добивались больше всего, - умерщвление животных, согласно новым правилам, запрещено (разрешается только в том случае, если животное предоставляет опасность для окружающих или тяжело и неизлечимо болеет). Если все-таки другого пути кроме эвтаназии нет, то смерть должна наступить быстро и безболезненно.

Денежки

В 2020 году в крае на отлов и содержание бездомных животных в приютах региона выделено 16 млн рублей. Что касается стоимости отдельных услуг, то на примере «Ласки» они следующие: покормить одного питомца в день стоит 112 рублей, стерилизация – 1129 рублей, вакцинация – 156 рублей, лечение – 328 рублей.

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