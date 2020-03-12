Смерть по неосторожности? Барнаульского подростка обвиняют в гибели подруги

В Барнауле будут судить 16-летнего подростка, из-за неосторожности которого погибла его подруга. Девушка выпала из открытого окна.

Преступная небрежность

Трагическое происшествие случилось вечером 9 декабря 2019 года. 15-летняя школьница пришла в гости к мальчику из параллельного класса. В компании еще одного школьника они стояли на лестничной клетке на 9-м этаже дома на ул. Веры Кащеевой, 13 и выпивали.

Следствие и прокуратура пришли к выводу, что девушка открыла форточку окна, расположенного на лестничной площадке, выбралась через оконный проем на улицу, где встала на выступ плиты на стене лицом к дому. Руками она держалась за нижнюю часть оконной рамы, а левой рукой держала дверцу форточки, чтобы та не закрылась.

В этот момент один из парней подошел к открытой форточке окна и, подпрыгнув, облокотился на подоконник, протягивая руки к девушке и предлагая ей забраться обратно внутрь подъезда. Девушка, отодвинув в сторону левую руку, отказалась от предложения. Когда она убрала руку с форточки, дверца стала держаться благодаря плечу парня. Получив отказ, он рассердился и спрыгнул с подоконника. В момент прыжка случайно толкнул дверцу плечом, она закрылась и ударила школьницу по пальцам. От боли она отпустила руки, потеряла равновесие и упала вниз с 9 этажа, ударившись сначала о козырек подъезда, а затем о землю.

barnaul.insta Место падения девушки

Девушка скончалась в результате преступной небрежности молодого человека, сообщил помощник прокурора Ленинского района Артем Рыбальченко. Школьника обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1. ст. 109 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Свою вину парень не признает.

Проверяли даже на «детекторе лжи»

Родные девушки считают, что в деле до конца не разобрались. Они уверены, что обвиняемый рассказал не всю правду. Сестра погибшей сообщила «Комсомолке», что парни меняли свои показания — это выяснили, проверив их на полиграфе («детекторе лжи»).

— Я считаю, что верной версии они до сих пор не дали! Думаю, что они ей помогли. Когда это случилось и приехали сотрудники «скорой», они сказали, что она сама туда залезла, а их вообще не было рядом — якобы уходили в туалет. Потом, когда их привезли в отдел, они сказали, что сами ее туда подсадили, она барахталась и упала! — сообщила девушка.

Когда потерпевшая сторона замучилась слушать разные показания, они написали заявление о проверке на полиграфе. По словам сестры погибшей, прибор показал, что оба парня врут. Тогда один из них сознался, что другой специально закрыл форточку. Но потом и он начал «отмазываться».

Родственники погибшей уверены, что сама она не смогла бы забраться в форточку, так как проем очень узкий и высоко расположен от пола. Их также возмущает тот факт, что следственный эксперимент провели только в феврале, а не сразу.

— В ходе эксперимента они заявили, что держали сестру за икры, а она облокотилась на подоконник. Потом якобы она попросила их отпустить ее. Но я в это не верю, — передает сестра погибшей.

Сейчас родные девушки надеются на справедливость суда. Они хотят добиться правдивых показаний от участников событий. Если парня признают виновным, они будут иметь право требовать компенсации морального вреда в гражданском порядке. Пока никаких исков никто не заявил.

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