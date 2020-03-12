Учебно-опытное хозяйство «Пригородное»: всё решают кадры

Накануне ежегодного чествования лучших животноводов Алтайского края руководство учебно-опытного хозяйства «Пригородное» удовлетворённо подсчитало показатели 2019 года, но так и не смогло определиться, кого из сотрудников выделить, ведь каждый здесь – профессионал своего дела.

Верность делу

Шестидесятилетнюю историю учхоза пишут конкретные люди – 250 сотрудников, добившихся наивысших показателей в молочном животноводстве и первичном семеноводстве региона. По словам генерального директора Игоря Бандеева, рассказать о ком-то одном невозможно: все вносят бесценный вклад в развитие предприятия.

Признание за свой труд сотрудники получают ежегодно – на съезде губернаторского клуба лучших животноводов региона. В торжественной обстановке отличившиеся скотники, зоотехники и селекционеры предприятия получают грамоты, премии и путёвки на санаторно-курортное лечение. «Для нас это всегда праздник», – признаются работники.

Многие специалисты учхоза за свои заслуги были удостоены также почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Медалью «За верность профессии» награждены оператор машинного доения Татьяна Наумкина и механизатор Валерий Карасёв. Он, кстати, хоть и давно на пенсии, до сих пор остаётся в строю и из родного учхоза уходить не планирует.

Руководство ценит и старается сохранить тех, кто из года в год успешно решает производственные задачи. Одна из опытных сотрудников – зоотехник-селекционер Галина Луконькина. Галина Николаевна посвятила свою жизнь селекции скота. Имея более чем тридцатилетний опыт, сегодня она обучает преемницу – Анну Карасёву. Девушка попала в учхоз на учебную практику – и задержалась уже на шесть лет. В 2018 году руководство отправило Анну на Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров и техников по искусственному осеменению. Из четверых участников с Алтая только ей удалось привезти призовое место. Ученица Луконькиной доказала, что обязанности свои – ведение племенного учёта – знает отлично.

Коллектив предприятия. Фото предоставлено АО "Учхоз "Пригородное"

А учёт необходим, ведь на протяжении десятилетий на агропредприятии, имеющем статус племзавода, ведутся работы по селекции и воспроизводству племенного генофонда. В очередь за элитным крупным рогатым скотом «Пригородного» выстраиваются покупатели со всего Алтайского края. Ежегодно учхоз продаёт другим сельхозпредприятиям до ста нетелей и тёлок, а также комплектует бычками стадо племпредприятия «Барнаульское».

Выращивают в опытном хозяйстве голштинизированный крупный рогатый скот приобского типа чёрно-пёстрой породы. «Голштины – самый высокопродуктивный молочный скот. В мире нет породы, лучшей для производства молока, – объясняют животноводы. – Как у человека есть паспорт, так и у каждой нашей коровы. Только информации в нём содержится в 30 раз больше!».

Особое отношение

На предприятии трудятся целыми династиями, передавая опыт из поколения в поколение. Так, оператор по уходу за животными Владимир Щербаков 27 лет назад пришёл на ферму вслед за отцом – тот много лет проработал здесь скотником и механизатором.

Мужчина разработал особую методику кормления. Говорит, нужно, чтобы животное постоянно питалось и меньше лежало. Результат налицо: ежемесячно Владимир Валентинович получает 1200-1400 грамм среднесуточного привеса у бычков. Под его руководством до веса в 420 кг круглогодично откармливают сто голов. В 2019 году оператор стал первым по привесам в крае!

Повышенное внимание животным уделяют в родильном отделении учхоза. Здесь отелиться коровам помогает опытная команда ветврачей. За последние годы хозяйство значительно расширилось, увеличилось поголовье, выросла продуктивность воспроизводства. Это потому, уверены специалисты, что руководство не жалеет сил и средств на содержание животных. Например, недавно приобрели современный аппарат УЗИ-диагностики стоимостью более полумиллиона рублей. Теперь ставить диагнозы захворавшему скоту станет проще.

Комфортные условия для кормления и содержания животных стараются создать и операторы машинного доения. Одна из них, Ирина Доценко, начала трудовую деятельность в сельскохозяйственной отрасли ещё в 1996 году. Теперь Ирина Ивановна – Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, мастер животноводства 1 класса.

Ценность опыта

Коллектив хозяйства формировался даже не годами – десятилетиями. Здесь работают ответственные, неравнодушные к сельскому хозяйству селекционеры, техники-осеменаторы, животноводы и семеноводы. Старшие сотрудники обучают молодое поколение, подготавливая себе достойную замену. Так, много лет в учхозе работают телятницы Патимат Кривошеина, Елена Леонова и Елена Шевченко. Своим трудом они вместе с животноводами по обслуживанию молодняка Николаем Рухлиным и Александром Штромом добились высокой продуктивности отделений.

Бригадир второго отделения Александр Лаптев устроился в учебно-опытное хозяйство 28 лет назад. Заслуженный работник сельского хозяйства России, хоть и стал пенсионером, продолжает работать. У оператора по искусственному осеменению его отделения Надежды Красиловой – сорокалетний стаж работы в хозяйстве. Она с радостью делится знаниями с коллегой Ольгой Барановой, которая в прошлом году даже вошла в число призёров регионального конкурса техников по искусственному осеменению. Сама Надежда Петровна неоднократно побеждала на всероссийских профессиональных состязаниях.

В учхозе комфортные условия для кормления и содержания животных. Фото предоставлено АО "Учхоз "Пригородное"

Уже 11 лет на предприятии трудится оператор машинного доения Евгения Гончугова. Сейчас под её опекой 108 голов скота. «Я люблю коров. Они все разные, со своим характером, но хорошие, как дети малые», – делится женщина. Её коллеги подтверждают: каждый здесь относится к животным, как к ребятишкам. Главное, держать ухо в остро: небольшой с виду телёнок массой 80 кг может запросто снести с ног.

Лучше и лучше

Последние восемь лет «Пригородное» стабильно входит в число лидеров по надоям в регионе, не опуская среднюю планку ниже 7000 кг молока на одну фуражную корову и реализуя до 5000 тонн молока в год.

Главный зоотехник учхоза Алексей Бражников подводит итоги года: за 2019 год было надоено 8305 килограмм молока на фуражную корову, а среднесуточный привес составил 650 грамм. Высоких показателей удалось достичь благодаря труду работников и улучшению условий пребывания животных. Только за прошлый год здесь провели реконструкцию двора для «молодняка», перекрыли восемь тысяч квадратных метров крыши и почти заново отстроили коровник на 200 голов. К посевной тоже подготовились: обновили парк сельхоз-техники, закупив комбайн, современные сеялки для высева кукурузы и подсолнечника и трактор «Кировец».

В данный момент один из масштабных проектов агропредприятия – собственный комбикормовый завод. Современный цех по производству полнорационного корма планируют запустить уже в марте. Главной задачей текущего года станет реконструкция коровника на 500 голов, родильного отделения и помещение для телят старше шести месяцев на 200 голов. На одном из отделений полностью заменят токовое хозяйство для обработки зерна. На это, по предварительным подсчётам, «Пригородное» затратит около 80 миллионов рублей.

Не забывают здесь и о людях: на территории есть банкетный зал и душевые, в планах у генерального директора – организация медицинского кабинета. Совсем недавно отремонтировали комнаты отдыха доярок и телятниц. Руководство ценит сложный труд своих работников и всячески их поощряет: два года назад ввели 13-ю заработную плату. А чтобы ещё больше сплотить коллектив, организуют мероприятия, направленные на оздоровление и отдых сотрудников. Те с гордостью отмечают: «Нам создали все условия для труда».