Лебеди-кликуны, зимующие на Алтае, готовятся к отлету

В Алтайском крае после буранов и жутких снегопадов ожидается очередная волна потепления. Весна идет, а вместе с ней лебеди-кликуны, зимующие в регионе, начинают готовиться к отлету. По словам орнитолога Алексея Эбеля, первых птиц, осматривающих территории, заметили в начале марта.

- Они сейчас летают, смотрят, где могут передохнуть. Это могут быть участки открытой воды или лужи на полях. Пока им лететь некуда. Все зависит от прихода весны и таяния снега: как только поля начнут таять, так и лебеди начнут понемногу улетать. Бывают малоснежные зимы, когда лужи появляются до 15 марта, а бывает, что они до начала апреля сидят. Если вдруг начнется похолодание, то могут и вернуться. В прошлом году, например, скворцы прилетели, но зима вернулась, и они обратно улетели, - рассказывает Алексей Эбель.

В этом году лебеди зимовали на озере Светлое в Советском районе, в бийском поселке Молодежный, а также на Телецком озере. Как и в прошлом году, в этом сезоне наблюдался прирост численности. В 2020 году ученые насчитали 1249 особей.

А тем временем, в край начинают прилетать весенние «разведчики». К примеру, галки. Небольшая часть птиц зимует на территории края, но, в основном, галки зимуют в Казахстане.

- Они уже прилетели, стаи шли. Садятся возле тех мест гнездования, все проверяют и начинают строить. Появляются и первые грачи. Но пока говорить о массовом прилете рано. Это не стаи, а лишь первые «разведчики», пионеры. Сейчас придет волна потепления, и опять начнутся прилеты, - добавил орнитолог.

А вот самых весенних птиц – скворцов и зябликов – стоит ожидать в третьей декаде марте. После 20 марта Барнаул «запоет»!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские орнитологи спасли раненного лебедя-шипуна

Как выяснилось, у лебедя перебито крыло (подробнее)