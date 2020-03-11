Началось с простуды, закончилось лимфомой: школьнику из Алейска собирают деньги на лечение

«Он немного стесняется», - говорит мама Ивана Проскурина, борющегося с лимфомой Ходжкина. И как объяснить ребенку, что лишний вес из-за гормонов не делает его некрасивым, не делает его ущербным или каким-то «не таким». Ване из маленького города Алейск всего 17 лет. Вот уже два года он мечтает, что этот ад, состоящий из химиотерапий и больничных коек, закончится. И помочь ему может трансплантация костного мозга. От рака до выздоровления стоит немаленькая по нынешним меркам цифра - 2,8 млн рублей.

«Рецидив – это редкость»

До болезни Ваня был спортивным ребенком, ходил в тренажерный зал, с отцом на рыбалку, постоянно играл с ребятами. А в 2017 году жизнь кардинально изменилась …

- Всё началось с простуды и воспаления лимфоузлов. Причем анализы были нормальными, но лимфоузлы не сокращались. И тогда нас послали в Барнаул на обследование, там поставили диагноз и сразу направили на лечение: сначала в хирургию, а потом перевели в онкологическое отделение детской краевой больницы на Гущина. Назначили шесть курсов химиотерапии и два курса лучевой. Прогнозы давали хорошие, так как при такой форме рецидив - это редкость, лечение помогало, Ване стало лучше, но, как оказалось, ненадолго, - рассказывает мама Вани Елена Владимировна.

Болезнь вернулась через год. Все осложняется разросшимися метастазами. Выход лишь один – лечение новейшим препаратом «Адцетрис», высокодозная химиотерапия и аутотрансплантация костного мозга. Чтобы парень восстановился после лечения, ему перельют его же клетки, которые соберут заранее. Сейчас Ваня с мамой находится в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

- С 14 февраля мы в столице. Нам нужно было обследование на специальном аппарате, но так как Ваня взрослый, аппарат в этом центре не захватывал нужный нам диапазон. Пришлось ехать срочно в другую клинику, фонд «Подари жизнь» быстро помог нам, оплатил все. Теперь необходимо пройти химиотерапию, собрать стволовые клетки и дождаться лекарства, ну и, в итоге, провести саму процедуру. В сборе денег нам очень помогают люди, собрано уже около 350 тысяч рублей, - добавила мама.

«Он немного стесняется»

Обычно в перерывах между процедурами парень играет с друзьями в онлайн-игры на компьютере, но ни с кем из других ребят парень в центре не общается, да и в последнее время он почти не поднимается из кресла-каталки. Во время лечения ему кололи гормоны, из-за чего он стремительно начал набирать вес.

- Поэтому он и необщительный. К нам приходят волонтеры, показывают фильмы, проводят выставки, но он не выходит. Ему кажется, что он некрасивый, и все на него будут смотреть. Я его каждый день убеждаю, что это не так, но бесполезно, - говорит Елена.

Сейчас после высокодозной химиотерапии Ваня чувствует себя неважно: постоянная тошнота и высокая температура практически не дают ни спать, ни есть.

«Зарплату урезали вдвое»

Потянуть почти три миллиона рублей семья Проскуриным не в силах. Даже для богатых семей – это большие деньги. А тут еще и проблемы с работой.

- Когда мы заболели и лечились в Барнауле, администрация города, зная нашу ситуацию, меня сократила. Точнее выдали приказ о моем сокращении, так как меня долго не было, а работать надо. Я встала на биржу, но работу в нашем маленьком городе найти не так просто, поэтому через суд добилась восстановления, только вот зарплату урезали вдвое. Так я и работаю в Детской школе искусств главным бухгалтером на «минималке», - рассказывает женщина.

Коллеги и жители города всячески поддерживают семью в это непростое время. Сейчас вся надежда на неравнодушных людей. Например, школа искусств, в которой работает мама Вани, организует благотворительный концерт.

Если у вас есть желание помочь Ване, то вы можете перечислить любую сумму на карту «Сбербанка»: 4279 0200 1045 2708 на имя Елены Владимировны; или по номеру телефона 8-913-023-74-55.

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