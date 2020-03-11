Обжалования не будет. Как выносили приговор «волонтеру» приюта «Успех» Ларисе Ягофаровой

11 марта в Железнодорожном районном суде Барнаула вынесли приговор 39-летней Ларисе Ягофаровой, которую обвиняли в хищении денег у постояльцев приюта «Успех». Женщине назначили 4 года колонии общего режима с отсрочкой до 15 февраля 2028 года — именно тогда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Прокуратура просила для нее 5 лет реального срока. Ягофарову признали виновной в краже и двух эпизодах мошенничества. По версии следствия и суда, женщина совершила два эпизода мошенничества и одну кражу. Все потерпевшие по делу умерли, остались только их наследники. Никого из них не было на суде. Поддержать осужденную на приговоре пришли ее адвокат и муж.

Ворочала миллионами

В 2017 году Лариса Ягофарова, называя себя волонтером приюта, обратилась к врио нотариуса и сообщила, что одному из постояльцев заведения нужны деньги на содержание. Поскольку он имел психические и неврологические отклонения, к тому же был стариком в возрасте за 90 лет, то не мог отдавать отчета в своих действиях. Поэтому Ягофарова попросила своего знакомого быть рукоприкладчиком — подписать доверенность за постояльца.

Лариса Ягофарова слушает приговор.Фото: Анастасия Корягина

Суд счел, что и нотариус, и рукоприкладчик не понимали истинных намерений Ягофаровой. Они искренне были убеждены, что деньги пойдут именно на содержание дедушки.

Получив доверенность, Ягофарова съездила в офис банка в село Михайловское, где сняла со счет постояльца 1 млн 142 тыс. рублей и перевела их на подконтрольный ей счет.

Аналогично волонтер поступила в 2018 году с другой постоялицей, у которой было психическое отклонение. Она сняла с ее счета в общей сложности 1 млн 197 тыс. рублей по доверенности. Часть денег Ягофарова потратила на бабушку, а другую планировала потратить на развитие приюта. Однако, когда начались проверки, она внесла деньги на депозит нотариуса и попросила передать их наследнику.

Старики были брошены, а наследники не остались обделенными

Также Ягофаровой вменили эпизод с кражей пенсии бывшего постояльца. Еще в 2016 году, будучи в трезвом уме и твердой памяти, он оформил на ее имя доверенность на право распоряжения его пенсией. После его смерти она сняла со счета старика 13 тыс. рублей, которые по закону принадлежали его наследнице, сестре.

Лариса Ягофарова в суде.Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе следствия Ягофарова возместила причиненный ущерб. Сестра умершего также просила возместить ей 50 тыс. рублей в качестве компенсации затрат на похороны, но суд ей отказал, так как действия Ягофаровой никак не повлияли на его смерть.

— Я верю Ларисе Анатольевне в том, что, встретившись со стариками, которые были фактически брошены своими близкими, она сочла, что деньги больше пригодятся приюту, чем этим близким, — говорил ранее на суде адвокат осужденной Олег Казаков.

За кражу Ягофаровой назначили 1,5 года лишения свободы, а за мошенничества — по три года. Наказания частично сложили, в результате чего и возник срок в 4 года. Также в срок зачли время, проведенное женщиной в СИЗО: с 31 июля по 23 сентября 2019 года. Это 54 дня, а с учетом того, что день под стражей считается за 1,5 в колонии общего режима, они превратятся в 81 день, или 2 месяца и 19 дней.

Если вести себя хорошо, можно и не сесть

Суд постановил снять арест с денег, изъятых у Ягофаровой и хранящихся в ГУ МВД по Алтайскому краю — 1 млн 568 тыс. рублей и 600 долларов. Из них вычтут 1 млн 142 тыс. рублей — ущерб первого потерпевшего, а остальное вернут осужденной. Также сняли арест с трех автомобилей семьи: BMW и Nissan мужа Ягофаровой, и ее собственной машины Toyota Platz.

Лариса Ягофарова в суде.Фото: Олег УКЛАДОВ

Адвокат Олег Казаков заявил после заседания, что приговором доволен, считает его законным и обжаловать не намерен. Сама Ягофарова отказалась разговаривать с кем-либо.

Не исключено, что в тюрьму осужденная так и не сядет: если она будет вести исключительно положительный образ жизни, хорошо содержать и воспитывать детей, то вполне возможно, что с нее снимут надзор через четыре года, а в 2028 году она сможет обратиться с ходатайством о снятии судимости. Как рассказала гособвинитель, помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко, суд вправе при наличии оснований и характеристик из органов опеки, УИС и других заменить наказание на более мягкое либо вообще отменить его и погасить судимость.

Кстати, Ягофарова на момент провозглашения приговора считалась несудимой — все ее предыдущие деяния погашены. После провозглашения приговора она отправилась домой, к двум своим детям. Скоро она станет многодетной мамой — после выхода из СИЗО она забеременела. Это обстоятельство, а также раскаяние и возмещение ущерба стали ключевыми причинами для смягчения приговора.

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