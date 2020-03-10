Портрет, который помог в аду. Как любовь спасла десантника

Накануне 8 марта руководитель спортивного клуба «Самурай» Сергей Петров выставил в соцсетях видеоролик, посвященный любимой жене. В нем отрывки кинохроники Афганской войны и портрет его Ларисы.

- Светло-русая девочка с пронзительными глазами понравилась мне еще в старших классах, мы вместе были на посту № 1, - рассказывает Сергей. - Потом она провожала меня в армию. Два года переписки превратили наши отношения в почтово-полевой роман.

В одном из писем Лариса прислала маленькое фото, которое десантник носил с собой всю службу.

- Как-то раз, заступив в наряд, я не удержался и раздобыв большой альбомный лист бумаги, нарисовал с фотографии портрет, прикрепил его над изголовьем под вторым ярусом кровати и засыпая всегда смотрел на него, - рассказывает Сергей. - Единственное, что поддерживало в кошмаре, который там наваливался, были эти глаза, которые хотелось снова увидеть... И письма. Потому что зацепиться за идеологию там было сложно…

Вечная Любовь.

Ферганский тренинг

- Это было жестко, скажут все, кто прошел. Как началось: рота-подъем - рота-отбой. Я однажды засыпаю и вспоминаю: у меня же день рождения! - вспоминает Сергей. - Ушел 78 кг, там сразу скинул семь – восемь кило. Все скинули. Недоедание, недосыпание, чрезмерные нагрузки на жаре. Вместо обеда могла быть шестерка (шесть километров кросса в виде наказания). Бывало, что и ночью не давали спать, тренировали.Первые испытания были в Фергане, где новобранцев готовили к боевым действиям.

Из писем к Ларисе:

«Здравствуй милая и любимая! Как ты там моя маленькая? Как студенческая жизнь, началась весело или нет? Должна быть веселой. А я тут прохожу курсы гангстеров. Вот из меня бы бандит вышел просто клад, но не выйдет, потому, что ты не дашь. Сразу поймаешь и пожизненно на домашний арест. Подготовка у нас идет полным ходом. Вчера стреляли из гранатометов и метали ручные гранаты. Отстрелялся я на отлично ( как бы между прочим)

Завтра перед уходом бежим десять километров, у нас эту дистанцию называют: «нас было много на каждом километре». Скорей бы кончались эти бега, уже надоели, хочу просто ходить. Но ничего. Скоро пройду да еще с тобой под ручку. Да! Хочу поделиться, что здесь нашел хороших друзей. С такими спокойно и уверенно чувствуешь себя в любой ситуации. Я когда-нибудь обязательно познакомлю ними».

…Скоро мы пойдем на учения. У нас будет выброска с вертушек (вертолетов) на горную площадку. И затем рейд сорок километров с выполнением боевой задачи. Как всегда опять помаемся, но ничего, это полезно перед Афганом. Для меня то хорошо, что ты меня ждешь и поверь, от этого мне на самом деле легче.

На минном поле

- Через три месяца ферганского ужаса мы перешли в такую фазу, что нас уже не замучишь. Сержант мог прийти сказать: «Вы наказаны, бегите шесть километров. Все спокойные такие: шесть так шесть. Три раза по шесть – три раза! Мы могли выполнить любое наказание, притерлись к перегрузкам, и это нам очень пригодилось в Афгане, - вспоминает собеседник.

- Однажды, - говорит он, - уже на войне пришлось сидеть трое суток на горе без пищи. Поднимали валяющиеся банки из первого сухпайка, доставали из них жир, который остался, растапливали и какие-то желуди на нем жарили на сухом горючем …

Были ситуации и экстремальнее, о которых он говорит: «Повезло, могло обернуться смертью»:

- Однажды пошли ночью в горы, чтобы наладить связь подразделения. Был момент, когда мы вчетвером шли в кромешной тьме по уступу 40- 50 сантиметров, - вспоминает десантник. - С одной стороны - отвесная стена, с другой – пропасть. Если бы днем, страшновато было, а ночью идешь - все равно не видно. И когда пришли наверх, вышли на связь и сбросили координаты, нам говорят: «Вы что! Вы на минном поле находитесь». Только на уступе были четыре минные растяжки и еще одна на камне качающем, на котором один из нас сидел.

Сергей (крайний слева) с сослуживцамиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Ларисе Сергей ни о чем подобном не рассказывал. Из писем:

«Живем спокойно тихо, так что не волнуйтесь. Вот о погодке могу сказать - у нас уже началась жара, хотя еще и не сильная, но запариться можно. Все мы успели по десять раз загореть и столько же облезть … Боже, как я по тебе соскучился, страшно сказать. Да сколько это может продолжаться, когда мы с тобой будем вместе».

… Спасибо тебе милая за поздравление с днем рождения. Спасибо тебе за милого Сережку. Купил угощение, с близкими друзьями пошли в «бар», так мы называем дот в котором стоят с пулеметом ночью. Днем он абсолютно свободен. Посидели, поговорили, прочитали письма».

В камере сидел парень

Правда, в одном из писем Сергей проговорился про кошмары, рассказал Ларисе о грустной встрече. Она случилась, когда их однажды в Кабуле поставили в караул.

«Вчера познакомили в карауле с парнями, которые дали мне призадуматься о жизни. В камере сидел парень, который был три года в плену на территории Пакистана. Он никого и ничего не предал, был обычным пленным. И вот его два месяца назад сменяли на главаря банды. Проверяли все его данные и скоро он поедет домой. То что с ним было мрачно, парень многое пережил. Ему уже 25 лет. Он с 1982 года призыва. Дома знают его как без вести пропавшим, а тут - на тебе, приедет, представляешь! Так что мотай на ус, если я без вести пропаду, то можешь еще подождать два года. Это я, конечно, шучу! Скажи, ну и шутки у тебя».

Фото из дембельского альбома

В конце февраля спортивном клубе Алтайской Федерации Кекусинкай открылась выставка фотографий Сергея Петрова «Афганистан - 30 лет спустя, страницы дембельского альбома». Это удивительные кадры, снятые на той страшной войне. На одном из фото дорога на Джелолобад, которую через минуты обстреляют.

Перед обстрелом колонныФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Фотографирую с ходу на броне. – комментирует Сергей. - Видно как за нашей колонной наблюдают «мирные афганцы». Через несколько километров колонна попадает под обстрел. Духи обстреливают только из стрелкового вооружения и быстро уходят. В ответ вся колонна стреляет из всего, что есть. Проезжая место обстрела успеваю сфотографировать нашего раненого. Парень вскидывает правую руку, сжатую в кулаке, и чуть подымает голову, смотря вперед, куда рвется колонна.

После обстрела колонныФото: из личного архива героя(ев) публикации

«Что со мной делается, сам не знаю»

Как только возвращались с командировок, Сергей, не успев бросить вещи, спешил к родному портрету. Иногда к этому времени его ждали сразу несколько писем с Родины.

Из писем к Ларисе:

«Когда приехал в часть, меня ждали целых шесть писем. Первое всегда читаю твое и каждый раз почему-то волнуюсь, когда его открываю. Сам даже не знаю, почему. Спасибо тебе, что ты мне так часто пишешь, душе как-то легче. Мне так нужны твои слова: «Очень скучаю без тебя, жду, целую».

Так хочется обнять, почувствовать, что ты рядом, здесь. Ну да ладно. Не будем сильно расслабляться, хотя тебе, конечно, понятна моя слабость, ведь мы парни несмотря на физическую силу бываем слабыми, особенно перед вами, девчонками, тем более, когда любим. Лариса, знаешь, сколько я могу сейчас написать доброго, хорошего и нежного, но не буду. Потому что чувствую, как это мало по сравнению с тем, что если б я просто сейчас обнял и поцеловал тебя и если б даже не сказал при этом ни одного слова».

Чем больше была разлука, тем больше любовь охватывала его как наваждение:

«Скучаю по тебе сильно, Ларисочка. Если б ты знала, как сильно. Так часто думаю о тебе, что самому страшно В голове такая карусель - черт ногу сломит».

«Сегодня ночью стоял на посту четыре часа и все эти четыре часа думал о тебе, о нас с тобой. Как ты сейчас там, все ли у тебя хорошо. Если честно, очень волнуюсь за тебя, за мою маленькую. Мне кажется, если б кто тебя обидел, я убил бы его на месте».

«Что со мной делается, сам не знаю. Обнять тебя и не разжимать этих объятий , потому что от тебя так тепло, приятно и спокойно и думается только о хорошем и слышится только твое тихое дыхание и чувствуются только твои мягкие нежные губы. Как это все хорошо, Лариса!».

«Чувства сжаты в комок»

Постепенно их почтово-полевой роман превратился в такое чувство, что до боли… Из писем:

«Ночью в палатке поставили печку Знаешь, как здорово потрескивают дрова и мелькают огни. Забываешь, что находишься в армии, слушаешь песни, шутишь. Вспомнишь о тебе, на душе тепло, но больно становится, так хочется к тебе - сил нет. Внутри что- то давит, удерживает все твои желания, чувства - все это сжато в один комок, но их так много, что им тесно и поэтому наверно ощущаешь боль в груди».

Долгожданная встреча

Лариса и СергейФото: Олег УКЛАДОВ

Писем Ларисы здесь нет, потому что из Афганистана письма вывозить не разрешали.

- Тоска, от того, что нет его рядом захватывала, - вспоминает она. - Поэтому день, когда Сережа пришел, был таким, что мы ничего не замечали вокруг… Счастье, эйфория. При этом я не знала, когда именно он придет, им точную дату не говорили. Выхожу на остановку из университета, смотрю, стоят ребята десантники, вглядываюсь, вглядываюсь - Сережа среди них!

- Мне тоже брат говорит, смотри - она, - рассказывает Сергей. - Мы кинулись друг к другу навстречу, а тут светофор сработал, стоим посреди дороги, обнявшись, будто мир исчез, машины нас объезжают с приветственными гудками…