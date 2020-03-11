Ориентир - потребности клиентов

Управляющий Алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин в ходе итоговой пресс-конференции назвал 2019 год успешным. В числе ключевых показателей: расширение филиальной и агентской сетей, увеличение числа клиентов, вывод на рынок новых продуктов.

Ипотека онлайн

В прошлом году отделением было выдано 9,4 тысячи ипотечных кредитов на 12,5 млрд рублей. Причем треть заемщиков оформляли ипотеку с использованием платформы «ДомКлик», на которой можно не только подобрать подходящую недвижимость, но и пройти весь путь получения ипотеки или оформить документы на покупку жилья.

По словам Антона Милютина, одна из ключевых задач, которая стоит перед Алтайским отделением, - это доступность банковских услуг потребителям, в особенности проживающим в сельской местности. Она решается за счет расширения агентской и филиальной сетей.

Благодаря активному развитию сервиса банковских платежных агентов в 2019 году возможность снимать наличные в магазинах появилась у жителей 89 сельских населенных пунктов. Филиальная сеть приросла двумя новыми офисами, 41 офис был реконструирован или переформатирован.

Все большей популярностью у жителей края пользуется безналичный расчет. В прошлом году активно внедрялся эквайринг в общественном транспорте для бесконтактной оплаты проезда. Появилась возможность оплаты госпошлин и услуг с помощью международных пластиковых карт в окнах МФЦ Алтайского края и Республики Алтай. В прошлом году клиентам банка стало доступно онлайн-кредитование на покупки в интернет-магазине.

Без визита в банк

Антон МилютинФото: Олег УКЛАДОВ

На 22,5% по прошлому году вырос кредитный портфель в сегменте корпоративного кредитования и составил 29,1 млрд рублей. Основная доля приходится на льготные кредиты по линии Минсельхоза и финансирование строительной отрасли.

- Поправки, внесенные в 214-й Федеральный закон, изменили строительную отрасль. Эти перемены не стали для нас неожиданностью. Мы и раньше активно занимались финансированием строительных объектов и имеем достаточный опыт в этой сфере. На конец года нами были профинансированы 7 проектов с использованием счетов эскроу. Объем средств, выданных на цели финансирования жилой стройки за 2019 год, составил 3 млрд рублей. Объем льготных кредитов, предоставленных по линии программ Минсельхоза, в 2019 году превысил 9 млрд рублей. Что касается объемов кредитования предприятий АПК в целом, то по сравнению с 2018 годом они выросли на 10%. Активно развиваются и другие направления финансирования. Так, объем средств по факторингу составил 1 млрд рублей, по лизингу - 1,5 млрд рублей, - прокомментировал Антон Милютин.

Банкиры понимают, что бизнес ценит время. Поэтому особое внимание уделяется упрощению и повышению удобства сервисов. Так, у индивидуальных предпринимателей появилась возможность оформить кредит с помощью приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн». Весь процесс занимает не более часа с того момента, когда предприниматель увидел предложение и прошел все шаги по оформлению и подтверждению кредитной заявки. Это стало возможным благодаря развитию предодобренных технологий.

Также запущен сервис дистанционного открытия расчетного счета для предпринимателей. С помощью электронных сервисов можно оформить банковские гарантии на возмещение НДС и таможенных платежей.

Новинки экосистемы

Руководитель отделения добавил, что 2019 год стал важным в плане развития сервисов, не связанных с банковскими услугами. На сегодняшний день в экосистему Сбербанка входит 30 компаний, которые предоставляют клиентам широкую линейку продуктов и сервисов. Так, в сентябре прошлого года стартовали продажи сервиса телемедицины DocDoc, с помощью которого в любое время суток можно получить консультацию врача и записаться к интересующему специалисту. В ноябре клиенты банка получили возможность смотреть фильмы и сериалы на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а 27 февраля уже этого года в Алтайском крае заработал мобильный оператор «СберМобайл». В ближайшее время расширятся возможности сервиса доставки еды Delivery Club - добавится услуга по доставке продуктов из магазинов.

Завершая пресс-конференцию, Антон Милютин поблагодарил клиентов и партнеров за сотрудничество, а также заверил, что 2020 год будет еще интересней.