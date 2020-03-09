Гороскоп с 9 по 15 марта 2020 года: Львов могут «обвести вокруг пальца», а Водолеев ждет награда от тайных благодетелей

Овен

Овнам не помешает завершить дела, которые перекладывались до лучших времен и постараться увидеть камень преткновения в общении с партнерами. А когда душа потребует уединения и покоя, поразмыслить о бренности бытия, и заодно найти для себя дополнительные источники дохода.

Телец

Тельцы настроены мечтательно, оценивая свой потенциал и дальнейшие перспективы. Есть возможности посмотреть на проблемы под другим углом и добиться нового поворота событий. Потребность в единомышленниках подведет к кругу друзей, участию в форумах и повышению своей квалификации.

Близнецы

Близнецов ожидают карьерные продвижения и статусные должности. Достижение намеченных целей не составит особого труда, главное запастись терпением и проявить дипломатию. Оптимизация бюджета способствует увеличению доходов и эффективному течению производственных процессов.

Рак

От Раков потребуется внимание и ответственность по отношению к семье и партнерам, могут неожиданно всплыть непроявленные чувства, привнеся перемены в отношениях. Неделя благоприятна для совместных путешествий. Увеличение объемов работ потребует квалифицированных знаний и приобретения навыков.

Лев

У Львов неоднозначные отношения с окружением: соседи и родственники могут провоцировать на неблаговидные поступки, а знакомые «обвести вокруг пальца». В этот период благоприятны домашние дела и решение бытовых вопросов, повышение профессионального мастерства и повышение результативности в работе.

Дева

Девы озадачены финансовыми вопросами и неоднозначными на них проявлениями партнеров. Дипломатия и компромисс помогут достичь гармонии и взаимопонимания, укрепить отношения с близкими людьми. Неделя хороша для посещения развлекательных мероприятий, а также расширения клиентская база предпринимателей.

Весы

Весы сосредоточены на семейных отношениях, принятие непростых решений поможет вывести их на новый уровень. Упорядочение текущих дел и соблюдение распорядка дня благоприятно скажется на здоровье, успешно складываются отношения с коллегами, повышается производительность труда и доходы.

Скорпион

Скорпионы успешно реализуют свои планы и предоставленные возможности. Романтическое настроение привнесёт в отношения пары обновление чувств. Творческие процессы увеличивают не только популярность, но и круг клиентов, возможна выгодная торговая сделка, множество приятных поездок и интересных знакомств.

Стрелец

У Стрельцов хорошие перспективы для достижения намеченных планов, а важные события позволят по-другому взглянуть на семейные ценности. Гармония и уют родных пенатов позволят быть на высоте и вне их стен, радуя улучшением финансового положения и благоприятным завершением дел.

Козерог

Козерогам представится возможность расширить круг общения статусными и перспективными людьми. Достичь желаемых результатов в общественной жизни можно с помощью амбициозной подачи себя. Юлагоприятна интеллектуальная активность, укрепление деловых связей и взаимовыгодное сотрудничество.

Водолей

Водолеи сосредоточены на решении финансовых вопросов и поисков неявных путей увеличения доходов, дополнительные средства возможны и от тайных благодетелей. Нерешаемые ранее ситуации могут обернуться неожиданной прибылью и выгодными предложениями, плодотворно развитие и личностный рост в уединении.

Рыбы

Рыбам неделя принесет неожиданные знакомства с приятными персонами, которые поднимут самооценку, а возможно и подтолкнут к смене имиджа. Позитивный настрой способствует реализации планов, а интуиция поможет предвидеть подводные камни, видение перспективы в развитии бизнеса принесет успех в недалеком будущем.