Столкновение ценностей. В Алтайском крае мама перевела ребенка на домашнее обучение после травли в школе из-за прически

Жительница села Новоярки Каменского района рассказала о травле в школе ее сына. По словам женщины, над мальчиком начали издеваться в первый же день из-за длинных волос на голове. Сама она является участником общественного движения «Родительское Всероссийское сопротивление».

Травили не только дети

Майя Крылова рассказала газете «Каменские известия», что переехала вместе с семьей в село в 2017 году и отдала сына в третий класс в Новоярковскую СОШ. Длингные волосы у мужчин являются их семейной традицией, сообщила женщина. По ее словам, директор, увидев прическу мальчика, предупредила, что его могут дразнить. Она попросила обращаться к ней, если будут такие инциденты, и заверила, что постарается разрешить ситуацию.

— Травля началась сразу же. Один из одноклассников в первый день сказал сыну: если ты завтра придешь не подстриженный, можешь валить отсюда, мы тебя не примем, — рассказала Майя Крылова.

Женщина говорила о проблеме с классным руководителем, но ничего не произошло. Тогда ей пришлось обратиться к директору школы, тем более, что мальчик сообщал о случаях травли не только по отношению к нему. Однако, говорит Майя, ее стали уверять, что ребенку «кажется», а она слишком сильно опекает сына.

— Однажды один из трех мальчиков-зачинщиков травли бил и дразнил друга сына из младших классов, сын заступился, произошла стычка. Это дошло до директора, и она пригрозила сыну исключением из школы за драки. Хотя он и не дрался, но директор это выяснять не стала. А зачинщики опять остались безнаказанными и продолжили с новой силой в том же духе, — рассказала женщина.

Одноклассники добивались того, чтобы с ребенком никто не дружил — если кто-то начинал общаться с мальчиком по-доброму, его тоже начинали травить, утверждает Майя. Кроме того, мальчика обижали и взрослые люди: по словам женщины, бабушка главного организатора травли, проходя мимо толпы ребят, услышала, как ее сын отвечает на оскорбление со стороны ее внука, и кинулась на него с угрозами «разбить ему голову об пенек».

Последняя капля

В конце концов в 2019 году женщина пришла к директору и заявила, что хочет забрать сына на домашнее обучение. Руководитель школы пыталась убедить мать в том, что нельзя изолировать ребенка от общества, и намекать, что к семье будут приходить инспекторы. они договорились, что мальчик останется в школе до первого нового инцидента.

И он не заставил себя долго ждать: в ноябре 2019 года шестеро одноклассников подошли к нему, заломали руки, нагнули, а зачинщик и еще несколько ребят начали имитировать половой акт. Один из детей снимал это на телефон. Мальчик вырвался, а поприходу домой рассказал все матери. Майя инициировала встречу с классным руководителем, родителями участников травли и директором.

— Мама и бабушка начали мне хамить, оскорблять. В конце нашего разговора три мамы задумались и прислушались, а родительницы зачинщиков нет. В конце беседы я сказала, что забираю сына на семейное обучение и даю последнюю возможность решить вопрос с травлей. Предупредила руководство о том, что не буду молчать о причине своего решения при подаче заявления в центр образования. Мы так и не встретили ответного понимания и желания что-то изменить в лучшую сторону со стороны руководства. В итоге, спустя неделю произошел инцидент в попереченской школе (руководство обеих школ одно и то же). Дождались!, — возмутилась женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недетские игры. «Безбашенные» алтайские школьники довели подростка до больничной койки

В ситуации с травлей сына Майи разбирались минобр, уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева, Следком и прокуратура. В итоге ребенок продолжает обучение в форме семейного образования, при этом по выбору родителей посещает очно некоторые занятия в школе.

«Не надо навязывать нам свое мировоззрение»

Жители села Новоярки, прочитав обращение Майи в газете, прокомментировали ситуацию. 14 человек написали открытое письмо, в котором обрисовали свою точку зрения.

— Все неравнодушные жители и ветераны педагогического труда с огромной болью в душе читали строки: «Очень жаль, что взрослые люди, которым доверяем самое дорогое — детей, готовы жертвовать их жизнями и здоровьем в угоду своей трусости и лени». Трусость и леность педагогов? Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши — лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные? И можно так всех терроризировать, выбить из колеи. Ради чего? В стремлении любой ценой защитить семью?, — возмутились люди.

Авторы обращения отметили, что ребенок «все равно на всех уроках в школе, хотя и находится на семейном обучении». «И не надо навязывать нам свои ценности жизни, свое мировоззрение», — заявили люди.

В письме они подчеркнули, что ситуация в школе пока далека от нормальной. Они косвенно обвиняют Майю в разрушительных действиях по отношению к школе и всему селу.

— Наше село — это наша малая родина, где соседи считаются родственниками, близкими людьми, а если это не так, то кто-то там лишний. У каждого есть своя малая родина — наводите порядки там, делайте ее лучше. Так хочется верить в чудо, что мир наступит. Пока что в нервозном состоянии пребывают родители всех воспитанников, сами учащиеся, учителя, заведомо ставшие виноватыми, вынужденные оправдываться неизвестно в чем. Бедный 5-й класс! Они даже понять толком ничего не могут! Их провоцируют, унижают, а они должны молчать!, — заявили обратившиеся.

В конце обращения авторы письма пожелали всем участникам учебного процесса «крепкого союза».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник учительницы: травля детей в соцсетях – как узнать о проблеме, пока не стало поздно

«Комсомолка» публикует дневник барнаульской учительницы начальных классов (подробнее)

«Унижали и били»: родители школьника, над которым издевались одноклассники, обратились в полицию

Случай в Рубцовской гимназии взял под личный контроль министр образования Алтайского края (подробнее)