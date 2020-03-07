В алтайском селе люди устроили из мест накопления мусора скотомогильники

В Косихинском районе начались проблемы с соблюдением санитарных норм при обращении с мусором. Местных жителей уличили в том, что они выбрасывают трупы домашних птиц и животных на площадки для сбора отходов, чего категорически нельзя делать.

Люди пеняют на односельчан

В начале марта житель Налобихи Денис Старцев возмутился по поводу свалки мусора на площадке около своего дома. Мужчина снял видео, на котором видны трупы животных буквально в 10 метрах от его ограды.

«Я все понимаю, вступили в силу новые законы о вывозе мусора. Но только проблема в том, что у нас за прошлый месяц ни разу его не вывозили, конечно, в связи с погодными условиями. А сейчас это начинает подтаивать, и весь мусор летит в ограду. В кучу выкидывают кости и трупы животных, перья, которые потом летят по всей улице, в том же числе к нам. Ведь не только у нас одних, а по всей деревне есть такие точки, и там происходят подобные случаи», — контатировал мужчина.

По его мнению, если так будет продолжаться в теплое время года, то на площадке будут кишеть мухи и крысы. Мужчина живет с женой и ребенком, и ему вовсе не нужна антисанитария под окнами дома.

«Нам кажется, что на каждой точке сбора мусора должны поставить железный бак для сбора отходов, чтобы это все не разлеталось по всей улице. За что мы платим деньги?», — интересуется сельчанин.

Вывоз мусора. Фото: скриншот видео телеканала «Толк»

При этом некоторые жители района считают, что мусор могли не вывозить из-за отсутствия дорог в связи с крайне снежной зимой. Подобное уже случалось в прошлом году. А это уже проблемы местной администрации, а не регоператора.

Регоператор тоже недоволен

Несколькими днями позже представители регионального оператора «ЭКО-Комплекс» уличили жителей Косихинского района в том, что они выбрасывают трупы животных в местах временного накопления отходов. По словам водителей мусоровозов, 5 марта на центральной улице Налобихи среди мусорных пакетов оказались трупы кур — целых два мешка. В «ЭКО-Комплексе» назвали это недопустимым.

— Трупы домашних животных относятся к биологическим отходам. Они подлежат обезвреживанию, сжиганию или захоронению на специальных скотомогильниках. Перевозить их в мусоровозе и утилизировать на полигоне запрещено по закону, — подчеркнули в компании.

Кроме того, по словам работников «ЭКО-Комплекса», люди начинают носить мусор на места временного накопления не в день вывоза или накануне вечером, а за несколько дней до этого. А поскольку такие места не оборудованы контейнерами, мусор начинают растаскивать собаки либо его раздувает ветром. Кроме того, некоторые люди совершенно обленились и не упаковывают отходы в пакеты или мешки, а вываливают их из ведра на снег.

Скотомогильники в Налобихе.

Регоператор призывает сельчан ко взаимному уважению. В компании подчеркивают, что реформа по обращению с отходами в регионе проходит с трудностями, и подобное отношение к работе водителей мусоровозов и санитарному состоянию сел лишь усугубляет проблемы.

В Налобихе, по данным сайта «ЭКО-Комплекса», 20 точек вывоза мусора. С 13-ти из них вывоз происходит по четвергам, а с семи — по пятницам.

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