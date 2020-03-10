В стихах о вшах и клещах. Кто творит на сайте алтайского Роспотребнадзора

«Не риторический вопрос: как победить педикулез?» — это не просто стих, а заголовок на сайте Роспотребнадзора по Республике Алтай. Рассказывать в рифму о вшах, клещах, бродячих собаках и малярии в ведомстве стали практически с момента создания официального интернет-ресурса. Отвечает за творческую составляющую один очень скромный человек с множеством званий.

В стихах о важном

Не все заголовки у алтайского Роспотребнадзора стихотворные, и не все материалы рифмованные. Большинство все же сухие и чисто информативные. Оттого и смотрятся свежо и впечатляюще заголовки и посты «с изюминкой»:

Есть бродячие собаки – «шантропа и забияки».

Что делать, если тараканы наносят вам на сердце раны?

Как прекрасно, что в России нет опасной малярии!

Собираясь на Алтай, про клещей не забывай!

Чтоб не заразиться – не дай клещу напиться!

Клещ – опасный кровосос. Относись к нему всерьез!

Снова клещ энцефалитный жаждет крови аппетитной…

Как правильно питаться, чтоб гриппа не бояться

Если будешь прививаться, гриппа можешь не бояться!

Не так страшен грипп, как его осложнения – относитесь серьезно к лечению!

Сложно пройти мимо таких призывов. Внутри — кладезь полезной информации, перемежающейся с творческой. Вот автор дает рекомендации по поведению после укуса собаки и рассказывает, как предупредить бешенство. И здесь же — стихи, интересные факты из опыта других стран, назидательные речи об ответственности перед братьями меньшими и рассказы о личном опыте: потере дорогого четвероногого друга и нападении бездомных псов.

О педикулезе в поэзии и прозе

В феврале на сайт алтайского Роспотребнадзора обратили внимание федеральные СМИ. Журналистов повеселил подход к профилактике педикулеза. Конечно, смешно читать стихи про вшей, но между ними специалисты пишут: средства от педикулеза — самые раскупаемые препараты в регионе. А значит, проблема насущная.

На сайте ведомства цитируют стихи из советской газеты «Красный стрелок»:

«Непростая это точка

В виде белого комочка,

Эта гнида – что яичко,

Из которого, как птичка,

Скоро вылупится вошь…

Красный флаг не посрамлю –

Вошь навеки истреблю!»

Поиск вшей. Фото: Роспотребнадзор

Или вот, цитата стихотворения неизвестного автора:

«Вши — прекрасные создания,

Не теряй от них сознанье,

Лучше кудри причеши,

Вшей на пары раздели:

Гнид направо, вшей налево —

И ходи, как королева».

Страшнее зверя не ищи — энцефалитные клещи!

Не менее весело пишут на сайте Роспотребнадзора и о клещах, которые, кстати, вот-вот проснутся:

«Увезу тебя на дачу, увезу тебя одну,

Всех клещей твоих пинцетом очень быстро отдеру».

Выкручивать впившегося клеща специалисты Роспотребнадзора советуют специальными пинцетами, и приводят стихотворный пример неправильного поведения:

«Пытались сковырнуть клеща ногтями.

Куда там! Крепко въелся паразит.

И Вовка тут с загробными речами:

«А может у него энцефалит»?

Со злобой и азартом, без наркоза,

Орудуя иглою, как хирург,

Расковырял я до крови всю кожу,

Под тихий стон, что издавал мой друг».

Клещ. Фото: Роспотребнадзор

Кстати, в творческой манере о клещах пару лет назад пели в рекламе в супермаркетах Барнаула. На мотив песни Сергея Трофимова горожан предупреждали о том, что «на опушках леса, ищи их, не ищи — энцефалитные клещи».

Доктор, поэт, художник

Ведет «литературную страничку» на сайте Роспотребнадзора женщина, которая работает там не один десяток лет. Она эпидемиолог, доктор медицинских наук, член Союза писателей России, Заслуженный деятель искусств Республики Алтай, поэтесса и художник. «Комсомолка» связалась с ней, и женщина немного рассказал о своем творчестве, но наотрез отказалась называть публично свое имя:

— Я отвечаю за эпидемиологический надзор. Стихи пишу давно, и на сайте стала публиковать стихотворные заголовки практически с самого начала. Руководство наше хорошо к этому относится. Я и сама считаю, что такая подача помогает привлечь больше внимания к проблеме. Для нас ведь что главное? Добиться, чтобы человек прочитал информацию и усвоил ее.

Некоторые люди критикуют врача и смеются над такой подачей. Возможно, поэтому она не желает афишировать свое имя в прессе. Кстати, женщина призналась, что сейчас не одна она придумывает стихотворные заголовки — ее коллеги берут пример. И вот уже можно прочитать о том, что «Туберкулезом заболеть не хотите — регулярно флюороосмотр проходите!».

Самое главное, что информация эта все же попадает в цель. На сайте открыта статистика просмотров, и очевидно, что материалы со стихами более популярны: порой их смотрят в 10 раз чаще, чем обычные. А редакция «Комсомолки» вообще подписана на ленту Роспотребнадзора и всегда ждет новые рифмованные публикации.

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