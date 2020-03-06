Кто и когда путал Алтайский край и Республику Алтай

Утро 5 марта стало недобрым для одного из журналистов федерального издания УтроNews. Корреспондента попросили писать заявление после того, как тот по ошибке назвал главу Республики Алтай Олега Хорохордина главой Алтайского края. На сайте издания 5 марта вышла новость с претенциозным заголовком «Журналист УтроNews ошибается один раз». Будто речь идет как минимум о сапере… Главный редактор после извинений пообещал в дальнейшем подобными ошибками не разочаровывать.

Между тем, на поле двух Алтаев неоднократно «подрывались» и политики, и звезды шоу-бизнеса. К примеру, когда известный футболист Алексей Смертин был выдвинут в Алтайское законодательное собрание, информационные агентства записали его в депутаты Курултая. В 2015-ом году политик Сергей Миронов, тоже перепутал два Алтая, комментируя итоги выборов. В ноябре прошлого года в шоу «Вечерний Ургант» актер Павел Деревянко и ведущий, весело болтая, несколько раз называли Республику Алтай Алтайским краем.

В теле- и радиоэфирах, в публикациях и в выступлениях высокопоставленных чиновников частенько столицей Республики Алтай называют Барнаул, а жителей Алтайского края – алтайцами (а это национальность). Регионам приписывают события, происходящие у соседей. Однажды, к примеру, министр образования России спрашивал с бывшего губернатора Александра Карлина за школу, расположенную в Горном Алтае.

От рьяных общественников Республики Алтай, испытывающих обиду и досаду из-за такой путаниц, даже звучало предложение переименовать соседний Алтайский край в Барнаульскую область. В ответ на это звучало контр-предложение – снова объединить Республику Алтай с Алтайским краем, как это было раньше.

Кстати, подобная путаница происходит и с городами Самарой и Саратовом. В ноябре 2019 года даже произошел курьезный случай - депутат Госдумы РФ Ольга Баталина отправилась на самолете в Саратов, но в итоге оказалась в Самар. Эти города частенько путают из-за их созвучности. Пользователям настолько это надоело, что в 2019 году они даже предложили объединить эти города и назвать единый гигаполис «Самосратов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На Алтае великолепные крабы!»: что говорят звезды шоу-бизнеса о регионе

- Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный. Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин «мощность». Мощность запредельная. А еще на Алтае великолепные крабы, - сказал Валдис Пельш (подробности)