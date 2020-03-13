Поднимутся ли цены на жилье в Барнауле

Союз риэлторов Барнаула и Алтайского края провел выборы нового президента. Им стала Лариса Мельситова. «Комсомолка» узнала у нового руководителя Союза, что же сейчас происходит с рынком недвижимости региона. Вопрос наиболее остро стоит в свете последних событий.

Спрос на жилье есть

- На фоне обвала мировых цен на нефть, курс рубля никак не влияет на недвижимость. Поэтому критичных изменений не ожидается, - говорит риэлтор. – И все же я бы рекомендовала покупать квартиры сейчас. Рынок находится в такой позиции, когда недвижимость остановилась в хорошей ценовой категории. Выгодно покупать в новостройках на начальной стадии, то есть на этапе котлована. Также выгодно приобретать вторичную недвижимость. Сейчас ее реализуют люди, у которых есть желание приобрести что-то большее, улучшить свои жилищные условия.

По мнению эксперта, на ценовую политику в сфере недвижимости политические и экономические события все же влияют. Так цены в новостройках изменились после введения эскроу-счетов.

- Это проектное финансирование, когда застройщики у банков берут заем и на них строят дома. А деньги дольщиков как раз идут на эскроу-счета. Это, в первую очередь, сделано для того чтобы обезопасить покупателей квартир, - объясняет Лариса Мельситова.

Безусловно, это качественный шаг к тому, чтобы больше не было ситуаций, когда квартиры продавались, а дома чуть ли не десятилетиями стояли недостроенными. Однако сейчас рынок недвижимости находится на такой стадии, что строительство ведется еще по старым «правилам», а вот на работу с экстроу-счетами они перейдут только через несколько лет.

- В целом жилье в Барнауле пользуется спросом. Это основывается и на миграции из Казахстана, и на миграции из сел. В город приезжают молодые семьи, которые хотят улучшить свое материальное положение. Как правило, все они покупают жилье для себя и семьи – это 2-3-комнатные квартиры. Если же кто-то хочет вложиться, то в этом случае приобретают студии, либо однокомнатные квартиры, - рассказывает риэлтор.

Если говорить о ценах и прогнозах, то пока тенденция этого года такова, что большого повышения или скачков не прогнозируют ни в одном сегменте. В настоящий момент средняя стоимость квадратного метра жилья в Барнауле составляет от 45 до 60 тысяч рублей на вторичном рынке, причем все зависит от района, класса жилья, материала (панель, кирпич), этажности. На первичном рынке «квадрат» стоит от 40 тысяч рублей. Но в этом случае квартира продается без отделки. Так что еще приличную сумму придется вложить в ремонт. При этом разницы в том оформляете ли вы сделку в агентстве, либо напрямую у застройщика нет. Сейчас компании заключают с риэлторами договоры, по которым выплачивают им комиссию за каждую проданную квартиру. При этом сам клиент пользуется услугами бесплатно.

Махнем в Европу

Однако есть небольшой пласт населения Барнаула, который уже успел пожить здесь и набраться сил для переезда куда-то подальше. Они продают свою недвижимость и перебираются в европейскую часть страны. Преимущественно в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

- Правда есть и такие, кто решается переехать в тот же Новосибирск – это город милионник и уровень жизни там гораздо выше, - говорит эксперт. – Кстати, квартиры в Краснодарском крае стоят практически также как в Барнауле. Раньше у них цена была даже ниже, но после того, как начался приток населения, цены сравнялись. В Москве цена в 2,5 раза больше. То есть однокомнатная квартира будет стоить где-то пять миллионов. Стоимость жилья в Санкт-Петербурге примерно такая же, как в Москве.

При этом если клиент обращается в риэлтерское агентство, входящее в состав Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края, то ему могут помочь с приобретением жилья в другом регионе: подберут специалиста «на местах», либо оформят сделку онлайн. Как заверяет собеседник, бояться в таких случаях нечего: ответственность риэлторов застрахована. Так что в накладе клиенты точно не останутся. Бояться остаться у разбитого корыта при проведении онлайн сделки тоже не стоит. При необходимости покупателю предоставят фотографии, либо видео из будущего жилья, а при желании можно даже провести видео звонок, чтобы досконально осмотреть каждый уголок.

- Помимо этого будет предоставлен полный пакет документов, где будут прописаны все технические условия, которые соответствуют вашим требованиям. К тому же, скорее всего у вас будет доверенное лицо в том регионе, и он осмотрит помещение, после чего подпишет акт приема-передачи, - поясняет риэлтор все детали сделки.

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