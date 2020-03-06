На Алтае начали лечить онкологию, нагревая тело человека до 40 градусов

В распоряжении алтайских онкологом появилась первая и пока единственная в регионе гипертермическая установка. С ее помощью онкологи нагревают опухоли до температур, которые в обычных условиях врачи называют критическими. Как гипертермия помогает бороться с раковыми клетками и почему онкологи запрещают своим пациентам ходить в баню – разбираемся с заведующим отделом лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера Сергеем Глотовым.

Как это работает?

- Вообще-то, эту методику правильнее называть радиомодификацией, так как ее задача - усиливать действие лучевой терапии, - говорит Сергей Глотов.

Во время сеанса пациента укладывают так, чтобы его опухоль находилась между двумя детекторными пластинами - с их помощью пораженное место в течение часа прогревают при температуре 38 - 40 градусов. В результате направленного действия тепла в быстро делящихся опухолевых клетках происходят разрывы цепочек ДНК и усиливается движение кислорода. От этого они становятся более уязвимыми для радиации. Процедуру гипертермии пациент проходит непосредственно до или после сеанса лучевой терапии, на котором раковые клетки получают повреждения «несовместимые с жизнью». Часть из них удается уничтожить сразу, а остальные погибают через некоторое время.

Сергей ГлотовФото: Юлия КОРЧАГИНА

- Доказано, что гипертермия повышает эффективность лучевого лечения на 25 - 30%. Если же в состав комбинированной терапии включить еще и лекарственное лечение, то опухолевые клетки получат тройной удар – мы практически не оставим им шанса на выживание, - рассказал Сергей Глотов.

Куда деваются погибшие раковые клетки?

Гибель клетки – апоптоз – это часть естественного клеточного цикла. Иногда, если опухоль расположена снаружи, например, саркома или рак кожи, может отвалиться кусочек. Но, как правило, продукты распада злокачественной клетки, как и любой другой в живом организме, всасываются в кровь и выводятся через печень и почки.

Как часто проводится процедура?

Гипертермия проводится не каждый день, а с перерывами, по индивидуальной схеме для каждого пациента с постепенным повышением температурного режима. Всего за курс лечения может быть от 5 до 12 сеансов.

Какие опухоли лечим?

Согласно российским клиническим рекомендациям, гипертермия может проводиться при раке прямой кишки, опухолях шейки матки, рецидивных и местнораспространенных опухолях молочной железы и саркомах мягких тканей.

- Однако НИИ онкологии в Томске изучают возможности гипертермии при опухолях головы и шеи, поджелудочной и предстательной железы, печени, легкого, глиобластомах головного мозга. Результаты, о которых мы читаем в отраслевых журналах, весьма обнадеживают. Возможно, в ближайшие годы выйдут новые клинические рекомендации с расширенным перечнем локализаций. Тогда мы и их тоже возьмем на вооружение, - пообещал Сергей Глотов.

Кому такое лечение противопоказано?

Гипертермия – абсолютно безболезненная процедура и легко переносится пациентами. Однако имеет ряд противопоказаний. Например, ее однозначно нельзя проводить, если у больного установлен кардиостимулятор или имеются воспалительные процессы, нагноения, кровотечения в районе опухоли.

Можно ли получить ожог?

Конечно же - нет. Аппликаторы (электроды) снабжены охлаждающей системой, предотвращающей ожоги и другие повреждения.

Почему врачам можно греть опухоль, а в баню ходить они не разрешают?

- Разница в том, что гипертермия проводится локально, то есть мы нагреваем только опухолевую зону, а баня – это прогрев высокими температурами всего тела, - объясняет Сергей Глотов. – К тому же, этот метод никогда не используется самостоятельно, только в сочетании с радиотерапией! Поэтому он не влияет на прогрессирование процесса. В отличие от бани. Ведь если после комплексного лечения у пациента где-нибудь в организме затаились несколько не уничтоженных раковых клеток, то любой процесс, повышающий микроциркуляцию и улучшающий их питание, может спровоцировать новый рост опухоли. Вот почему онкологи не рекомендуют своим пациентам не только посещать баню и сауну, но и принимать горячие ванны, загорать на солнце или в солярии.

Дорогое удовольствие?

Установка для радиомодификации немецкой фирмы Celsius стоит 25 млн. рублей. Возможность получить такой аппарат у алтайского онкодиспансера появилась благодаря федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для самих же пациентов Алтайского края лечение проводится бесплатно по полису ОМС.

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