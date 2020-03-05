«Кражи века»: Рубцовчанин своровал асфальтовый завод, а барнаулец – 28 гаражей

Прокуратура Рубцовска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Его будут судить за кражу асфальтового завода!

Да, все именно так! Как установило следствие, в один из дней индивидуальный предприниматель, собрав своих сотрудников, снарядил их техникой, и отправился на одну из охраняемых территорий Рубцовска. Отперев ворота, он дал работягам указание разобрать и погрузить асфальтовый завод, находящийся там.

Подчиненные выполнили все, что от них требовалось, и перевезли оборудование на другую территорию. Только уже позже оказалось, что это была кража завода средь бела дня! Ущерб составил более 3,7 млн рублей. Теперь организатору «захвата» производства грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Не быть в Рубцовске хорошим дорогам.

Кстати, это не единственная необычная кража. «Комсомолка» собрала еще несколько выдающихся историй из серии «кража века».

28 гаражей

С заявлением в полицию обратился 55-летний житель Барнаула. Он рассказал, что когда решил отправиться в свой мужской уголок, а точнее гараж, то обнаружил его пропажу. Незапланированное расставание с боксом он оценил в 35 тысяч рублей.

Люди в погонах начали расследование пропажи и вскоре вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался другой 55-летний гражданин. Выяснилось, что кражами и последующей перепродажей гаражей он промышляет уже давно и его можно назвать серийным вором. На данный момент ему вменяют 28 эпизодов.

Мир! Дружба! Жвачка!

Не исключено, что до суда может дойти и дело о банде подростков, которых обвиняют в краже жевательной резинки. И в этом случае тоже нечему удивляться: сумма причиненного юными любителей сладостей ущерба превысила тысячу рублей – этого достаточно для возбуждения уголовного производства по статье 158 («кража»).

Как установили стражи правопорядка, группа подростков на протяжении месяца подворовывала жвачку из автомата, установленного в супермаркете на улице Северо-Западной, 230Б. По предварительной информации, они засовывали в автомат рубли, завернутые в бумагу, видимо тем самым имитируя больший номинал, и крали сладости.

Судя по тому, что ущерб превысил тысячу рублей, то похитить банда сумела более 200 жвачек, видимо, посчитав, что нет, не слипнется…

Котики – наше все

История с подвыпившим вором-зоозащитником не оставит равнодушным никого. Она еще раз доказывает, что человеком можно оставаться в любой ситуации.

Дело было еще в 2016 году. В тот день, изрядно выпивший барнаулец, возвращался домой и по пути решил, что не дело возвращаться с пустыми руками - надо ограбить чью-нибудь квартиру. Раздобыв где-то лопату, он взломал окно на первом этаже многоэтажки, забрался внутрь, осмотрел жилище и насобирал 120 тысяч рублей, а также прихватил биту. Видимо, чтобы в целости донести «улов».

Уходя, вор напоследок обернулся и вдруг заметил грустно сидящую перед пустыми мисками кошечку. Сжалившись над животным, он достал из холодильника корм, насыпал полосатику и поставил посуду на диван.

Вернувшегося домой хозяина встретил счастливый питомец, правда, мужчина недосчитался крупной суммы. Впрочем, взломщика задержали по горячим следам.

Какая машина? Нет машины!

В Ленинском районном суде Барнаула на днях состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, которого настолько заела жаба, что он решил не платить налог на транспорт за свой автомобиль.

В 2019 году к барнаульцу обратилась женщина, у которой в 2018 он купил машину. Она сказала, что ей пришел транспортный налог, так как автомобиль до сих пор числится на ней. Немного подумав, мужчина обратился в полицию с заявлением о краже машины. При этом на тот момент он сам уже перепродал автомобиль.

Стражи правопорядка заподозрили неладное и не зря. Мужчину признали виновным за ложный донос и назначили 240 часов обязательных работ.

Евгений Колбаскин

В 2018 году обычный житель Барнаула, не представляющий свое существование без колбасных изделий, прославился на весь интернет. Ему даже дали прозвище – Евгений Колбаскин. Мужчина вместе с благоверной ходил по крупным супермаркетам и набивал свои сумки мясными полуфабрикатами.

Причем криминальную карьеру он начал именно с колбас, а затем перешел на вырезку. Несмотря на, казалось бы, очевидные доказательства в виде видеозаписей с камер наблюдения, мужчина, раз за разом уходил от ответственности. Однажды он умудрился вынести из магазина аж 15 килограммов свинины! Вконец обнаглев, он даже в социальных сетях стал оставлять объявления следующего характера (авторский стиль сохранен. – прим.ред.):

- Заказы будем делать? Пишите в лс. НОВЫЙ ГОД НА НОСУ, давайте не стесняемся всё в половину дешевле чем магазинах, на складе много товара и всё Свежее!

В последний раз Евгений Колбаскин попал в поле зрения правоохранителей по подозрению на совершение серии краж компьютерных комплектующих. Не хлебом единым.

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