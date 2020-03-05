По возможности не дышите. Переводить ТЭЦ Барнаула на газ посчитали экономически не выгодным

Переводить барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ экономически не выгодно. Такое заявление сделал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка во время интернет-форума на сайте правительства.

А между тем на протяжении уже многих лет Барнаул стабильно входит в топ-20 городов с самым грязным воздухом. Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии региона только в 2018 году в атмосферу Барнаула было выброшено 50 тонн загрязняющих веществ (а это – по 73 кг на каждого жителя!). Этой гадостью дышим мы. Дышат наши дети. А потом удивляемся, почему часто болит голова, скачет давление, увеличивается число аллергий и количество заболевших онкологическими заболеваниями.

Экологи уже давно бьют тревогу – нужно сделать все возможное, чтобы сократить количество вредных выбросов в воздух. Ну а что прикажете нам делать сейчас? Как отшутился в кулуарах один из спикеров круглого стола на тему экологии города, который недавно прошел в Барнауле: «А пока что по возможности не дышите».

Во многих прогрессивных городах с целью улучшения экологической обстановки ТЭЦ, работающие на угле, переводят на газ. Мероприятие не из дешевых, но эффект, как говорится «на лицо» - воздействие на человека вредных выбросов ощутимо уменьшается. А все затраты на модернизацию, как показывает практика, в перспективе окупаются.

В пример можно привести опыт перевода на газ Челябинской ТЭЦ-2. В свое время губернатор региона Алексей Текслер в интервью отмечал, что вопрос перехода на более экологичное топливо был осуществлен в связи с президентскими указами, согласно которым выбросы в атмосферу нужно снизить более чем на 20 %. Дальневосточные регионы также активно переходят на газ. Что примечательно, например, перевод на голубое топливо Владивостокской ТЭЦ-2 даже позволил снизить в регионе тарифы на свет и тепло.

В целом стоит отметить, что большая часть ТЭЦ, находящихся в европейской части страны, работает на газе. Чего не скажешь о Сибири. Видимо, сказывается наличие большого количества угольных разрезов и тот факт, что ТЭЦ были построены именно под тот или иной вид угля. Ранее на «круглом столе» об экологии Барнаула эксперты отмечали, что большую роль в данном вопросе играют политические и бизнес интересы крупных игроков на рынке, в том числе СГК.

- На Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 газовое оборудование установлено как резервное, на случай пиковых нагрузок. Но все-таки данные теплоисточники создавались как объекты угольной генерации, - сообщил министр Вячеслав Химочка. - Поэтому акцент будет сделан на повышение экологичности объектов. На эти цели Алтайский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» в 2019-2024 годах планирует направить 227,4 миллионов рублей.

Во что выльется «повышение экологичности» ТЭЦ для рядовых барнаульцев пока не совсем понятно. Однако как заверил Вячеслав Химочка, модернизация объектов теплоснабжения Барнаула пройдет без «шоковых тарифных последствий для жителей».

- Рост тарифов на тепловую энергию для населения, в соответствии с соглашением с ООО «СГК», будет находиться в пределах роста индекса потребительских цен + 2%, - заявил министр.