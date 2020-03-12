Бийский предприниматель «кинул» Nike, Reebok и Adidas на миллион рублей

Индивидуальный предприниматель из Бийска пошел под суд за то, что торговал «палеными» вещами известных брендов, а также за дачу взятки.

Бизнесмен местного розлива торговал поддельным ширпотребом под такими известными марками как «Adidas», «Reebok», «NIKE» в одном из торговых центров наукограда. Узнав о том, что предприниматель по сути незаконно использует чужой товарный знак, к нему тут же направились сотрудники правоохранительных органов, чтобы изъять контрафакт.

- В результате он причинил вред деловой репутации правообладателей, а также имущественный вред в виде упущенной выгоды компании «Рибок Интернешнл Лимитетед» в размере 30 тысяч рублей, «Адидас АГ» - 362 тысячи рублей, «Найк Инноувейт С.В. товарищество с ограниченной ответственностью (коммандитное товарищество)» – 707 тысяч рублей, - сообщает старший прокурор апелляционного отдела Наталья Носачева.

Для того чтобы избежать уголовной ответственности и не лишаться товара, продавец решил попробовать уговорить оперативного сотрудника полиции не изымать контрафактную продукцию и не составлять протокол. Подкрепить свое «пожелание» он попытался взяткой в 20 тысяч рублей, которую положил в автомобиль стража. Однако тот в свою очередь передал это в соответствующие органы.

В итоге суд признал бизнесмена виновным. Его приговорили к трем годам одному месяцу условно, с испытательным сроком два года. Также ему приписали штраф в 300 тысяч рублей.

Прецедент Стаса Михайлова

И это далеко не единственный подобный случай в Алтайском крае. Так в 2013 году индивидуальный предприниматель Юлия Любивая продала пиратский диск Стаса Михайлова за 75 рублей и чуть не попала на миллион! Ее дело вызвало большой резонанс и даже заговорили о возможных изменениях Гражданского кодекса России.

Дело в том, что правообладатель потребовал с продавца почти 900 тысяч рублей компенсации. Арбитражный суд Алтайского края подал иск в Конституционный суд РФ с требованием проверить конституционность статей Гражданского кодекса, по которым правообладатель может требовать такие огромные компенсации. Изначально ведь женщине назначили 15 тысяч компенсацию. В другом случае предпринимателям, продавшим диски с мультиками «Фиксики» за 200 рублей «приписали» компенсацию по 50-60 тысяч.

В итоге 13 декабря 2016 года Конституционный суд РФ разрешил судам в исключительных случаях снижать суммы компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела, то есть менее десяти тысяч рублей.

Звездные войны

В 2018 году Барнауле также состоялся суд над руководителем планетария Павлом Ягодкиным и его предшественницей Галиной Шкловской. Их обвинили в том, что в планетарии показывают десять полнокупольных фильмов без разрешения правообладателей. Ущерб был оценен в восемь миллионов рублей! «Злостных» нарушителей приговорили к десяти и восьми месяцам условно, испытательным сроком в один год. В ответ была подана апелляционная жалоба, но ее оставили без изменения.

Весь абсурд ситуации заключался в том, что на суде потерпевшей стороной признавали московскую компанию «Общество сферического кино». При этом она не являлась непосредственно автором и правообладателем и претензий к барнаульскому планетарию не имела.