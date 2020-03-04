Людмила Ананьина: «У меня были замечательные учителя»

Акушерство, пожалуй, самая женственная профессия в медицине, хотя она и требует стойкости, выдержки, самоотдачи. Вот и коллектив барнаульского родильного дома № 2 тоже преимущественно женский. О своих коллегах, многолетних традициях и трудовых буднях в преддверии женского праздника «КП» на Алтае» рассказала главный врач медучреждения, депутат Барнаульской городской Думы Людмила Ананьина.

- Людмила Петровна, для любой женщины рождение ребенка - важное, ответственное событие, и каждой хочется, чтобы в этот момент рядом были профессиональные врачи. Как вы подбираете кадры для родильного дома?

- Начнем с того, что в апреле этого года роддому исполнится 82 года. Как понимаете, у нашего учреждения богатая история и сильный кадровый потенциал, который складывался десятилетиями. Без преувеличения могу сказать, что у нас трудятся настоящие профессионалы, люди, влюбленные в свое дело. Другие в медицине, тем более в системе родовспоможения, не задерживаются. Ведь мы несем ответственность сразу за двоих человек - мамочку и новорожденного. От наших грамотных, продуманных, своевременных действий зависят их жизнь и здоровье.

- Второй роддом всегда славился именитыми врачами. Удается готовить достойную смену?

- Мы охотно принимаем на работу молодежь. И нас не пугает отсутствие практического опыта. Ведь сама учеба в медицинском вузе - это уже большой труд и колоссальный опыт. И если студент достойно прошел это испытание, успешно сдал экзамены, наша задача - научить его жизненной практике, взрастить профессионала. В родильном доме сложилась традиция наставничества, когда опытные врачи передают навыки, знания молодым коллегам. Каждый из нас прошел такую школу. И у меня были замечательные учителя, которым я благодарна по сегодняшний день.

- В медицину стремительно приходят современные технологии. Как в этом плане обстоят дела в системе родовспоможения?

- Не знаю, к счастью или к сожалению, но даже в эпоху высоких технологий в нашей сфере не придумано ничего нового. Появление на свет нового человека должно проходить максимально естественным путем. Хотя, конечно, есть современное оборудование, которое позволяет минимизировать риски, облегчить процесс родовспоможения. Многое делается, в том числе и в нашем родильном доме, для создания комфортных условий пребывания. Мы уже несколько лет работаем по программе «Мать и дитя», когда женщины находятся в палате со своими малышами. И это дает положительные результаты. Заметно сократилась детская заболеваемость, так как ребенок не испытывает стресс от разлуки с мамой, да и мамочки в заботе за новорожденным восстанавливаются после родов быстрее. Ну а задача нашего персонала - окружить их заботой и вниманием.

- Последние годы государство уделяет особое внимание повышению рождаемости в стране. Вот и в этом году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми, например, «Материнский капитал» на первенца. Как вы считаете, будут ли реальные результаты?

- Они уже есть. Мы видим, что супружеские пары все чаще решаются на второго ребенка, растет число многодетных семей. Возможно, с введением маткапитала на первенца молодые люди не станут надолго откладывать родительство, создавая материальную базу. Действительно, государство сегодня делает многое, чтобы материнство и отцовство у молодых людей было в приоритете. И мы на местном уровне должны поддерживать эту инициативу, повышая качество жизни, создавая доступную образовательную среду, укрепляя здоровье населения. И я как депутат Барнаульской городской Думы могу сказать, что эта работа действительно ведется.

- Людмила Петровна, приближается самый женский день - 8 Марта. Что вы пожелаете жительницам Барнаула?

- Домашнего уюта, благополучия, ну и, конечно, крепкого здоровья. Пусть вас радуют ваши дети и внуки, ведь гордость за них - это и есть настоящее женское счастье. Отдельные слова благодарности в этот день хочу выразить своим коллегам за их непростой, порою самоотверженный и без преувеличения важный труд.