«Разденьтесь перед зеркалом и разозлитесь»: блогер рассказала о своем похудении, поедая курицу

«Есть хочется, худеть хочется, все хочется» - фраза Александра Калягина из фильма «Раба любви» близка многим из нас. С приходом весны хочется скорей сбросить лишний жир, но, увы, он слабо тает, если мы ленивы и апатичны.

Барнаульский начинающий блогер Мила Нейовович (Людмила Берсенева) в одном из своих роликов, поедая курицу, яйца и соус васаби, рассказывает о своем опыте похудения.

ВЛОГ#Как я похуделa#МОТИВАЦИЯ#НЕ ЖРАТЬ#ВОЛОСЫ ОСТАЮТСЯ.Ох, ах, влог смешной и одновременно мотивационный=не жрать и ценить, то, что в твоих руках!

Разве мужчине захочется такую?

По словам Людмилы, она растолстела после родов и недавно пришла в форму, самостоятельно сбросив 10 кило.

- Неважно сколько вам лет, - говорит она бодро - важно и полюбить себя, и разозлиться на себя. Просто раздеться, посмотреть на себя в зеркало - вот вы жирные, целлюлитные, - подзуживает блогерша девушек-подписчиц. - Разве захочется вашему мужчине такую? Нет, он хочет вас видеть кошечкой.

Сама Мила сбросила свои килограммы, разозлившись на себя, как тигрица.

- Первый раз я впала в ярость на день рождение сына, когда я, которая еще недавно была законодателем моды на работе, вдруг не смогла натянуть свои платья после двух лет декрета, – рассказала Люда «Комсомолке». - Помню, знакомая позвонила и сказала: «Поздравляю, ждете второго?». Но нет же, это был не второй ребенок, это был жир, который я пыталась каждый раз задрапировать одеждой, иногда это выходило, иногда нет.

Нет, это был не второй ребенок, это был жир.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бегом, на девятый этаж

Разозлившись, храбрая дама решила подниматься домой по лестнице пешком на девятый этаж, да еще и с приседаниями. Вначале это было непросто.

- Соседи думали, что за лошадь прыгает, - улыбается молодая женщина. - Это сейчас я на девятый этаж могу вспорхнуть без одышки. Мои (муж с сыном) заходят в лифт, а я бегу наверх и мы одновременно прибываем!

- Можно похудеть в лестничном подъезде, плюс дома скачать комплекс упражнений. Все это русская лень, когда мы без спортзалов якобы не можем начать тренироваться. Нет, многим, надо заплатить денег, чтобы было жалко… - усмехается героиня.

Кроме бега по лестнице, Мила и в квартире наматывает до пяти тысяч шагов. И если до места назначения четыре остановки, она сегодня их лучше пройдет пешком.

Не впадать в зажоры

Конечно же, стройнеющей красотке потребовалась пересмотреть свое питание. Девушек, которые по весне начинают худеть, а потом снова впадают в жор, Мила Нейовович называет «подснежниками».

- Они вечно худеют, но не могут держать равновесие, - иронизирует Люда.-То худеют, то снова толстые. Потому что питаться правильно, держать себя в тонусе сложнее.

Сама она говорит, что полгода привыкала к правильному питанию, и тоже были срывы. Теперь радуется.

Прогулки по улице тоже способствуют похудениюФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Перешла на дробное питание пятиразовое, сократила углеводы вредные, готовлю и раскладываю по контейнерам, чтобы не срываться, пью много воды, полюбила зеленый чай. Похудеть легко, когда мозг управляет твоим желудком, а не наоборот, - рассказывает энергичная молодая мама.

Плюс, говорит, поддерживать энергию помогают витамины: калий, магний, фолиевая кислота и витамин Д.

Танцы и творчество

Еще несколько рецептов от стройной блогерши: вашему телу помогут также скрабы, контрастный душ, танцы под музыку.

- Я сама научилась делать скрабы, смешиваю кофейный жмых с апельсиновым маслом, к примеру, – все можно делать дешево, если захотите! - подчеркнула она цену вопроса.

В своем блоге Люда рассказывает также как сделать за пять минут бюджетный подарок, как подобрать правильный гардероб, как преобразить холодильник и т. д, демонстрируя еще один личный секрет похудения: «Жир значительно быстрее сжигается, когда человек азартен и увлечен творчеством».

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Итак, первый месяц (даже с лихвой) позади. Можно рассказать и о результатах – минус 6 кг «живого» веса. Вроде бы не так уж много. Но – заметно! Объёмы тоже ушли – в талии на 6 см, в бедрах – на 5 см. Но все равно, вставая на весы, я каждый раз по привычке втягиваю живот и выдыхаю… (подробнее)