Новый год или коронавирус? Что подкосило работу AliExpress

Сотни жителей Алтайского края столкнулись с проблемой отправки товаров с китайских сайтов AliExpress и Joom в 2020 году. Люди говорят о двух главных проблемах: либо товар вообще не отправляют, либо он теряется в дороге.

Заказы «зависают»

На призыв «Комсомолки» рассказать о проблемах с доставкой товаров откликнулись десятки барнаульцев. Многие отказываются от посылок либо открывают споры и возвращают деньги за товар. Кто-то ждет своих посылок, а кто-то не успел вернуть деньги и надеется на чудо.

— Мне куча товаров не пришла, хотя все посылки были отправлены. Деньги в течение 3-4 дней возвращали. Продавцы писали, что извиняются за некачественно оказанную услугу доставки, — рассказала Алена Ким.

— 21 января я сделал заказы, и до 15 февраля они просто «висели». Потом отправились. Жду, — поделился Игорь Егоров.

— Штук десять посылок висит. Были оплачены еще 17 января. Их отправили только в начале-середине февраля. И внезапно пришли четыре заказа, которые вообще не двигались. Такого раньше не было, — удивилась Наталья Лебедева.

— У меня три посылки зависли, и защита кончилась. Надеюсь, все-таки придут, потому что вернуть деньги уже поздно, — посетовала Анастасия Телькова.

— Заказывала несколько посылок в конце января. Отправили все, кроме одной. Я отменила заказ в 20-х числах февраля, деньги мне вернули где-то через неделю. 28 февраля снова сделала заказ, думая, что проблемы уже закончились. Но заказ висит уже пятый день. Пока жду, — говорит Анастасия Голенок.

Официально рабочие дни в Китае начались 10 февраля, а в каких-то провинциях 14-го и даже 24-го. До этого времени власти неоднократно продляли новогодние выходные. Это было связано не с желанием отдохнуть еще и не работать, а с распространением коронавируса.

В это время мало кто из продавцов AliExpress работал. Площадка сама автоматически продляла время отправки всех «зависших» заказов. Очевидно, что за более чем полтора месяца вынужденных каникул накопилось огромное количество заказов. И теперь даже работающие продавцы могут задерживать заказы из-за элементарной загруженности.

Кроме того, не все люди вышли на работу. В Китае запрещены массовые скопление людей, транспортные и почтовые компании работают в условиях нехватки кадров.

Что говорят в AliExpress

3 марта компания AliExpress официально предупредила всех через соцсети о возможных задержках посылок из-за коронавируса. Администрация торговой площадки заверила, что посылки безопасны, однако их доставка требует больше времени, в том числе из-за необходимости дезинфекции.

Аккаунт «AliExpress Россия» во «ВКонтакте» завален сообщениями о неотправленных посылках. Компания дала официальный комментарий по этому поводу:

— Заказы, которые были оплачены до 20 февраля и должны быть отправлены из Китая, будут закрыты сразу после того, как вы подадите запрос на отмену заказа. Другие заказы будут ожидать ответа продавца. Если продавец не ответит в течение 72 часов, заказ будет отменен. Если продавец отклонил запрос, пожалуйста, свяжитесь с ним для достижения согласия (возможно, продавец готовил отгрузку и такая отмена приведет к убыткам).

Информация с сайта AliExpress.Фото: скриншот сайта

Если же товар отправлен, но не пришел в срок, схема стандартная: открывать спор с продавцом и ждать ответа от площадки. В любом случае при отсутствии согласия подключаются специалисты AliExpress и разбираются в ситуации.

Не всегда покупатели оказываются довольны решением. В этом случае можно обратиться в службу поддержки AliExpress, которая работает с 7:00 до 1:00 по московскому времени.

Если же и там проблему не решат, скорее всего, придется смириться. Проблема в том, что судиться с площадкой практически нереально: для этого нужно отправиться в Китай и оформить исковое заявление по законодательству этой страны.

— По общему правилу иск в суд предъявляется по месту нахождения ответчика. То есть, в Китае, так как они там зарегистрированы, и если у них тут нет официальных представительств, на которые возложены обязанности представлять интересы организации в суде, — сообщил барнаульский юрист Сергей Веселых.

Роспотребнадзор же защищает интересы потребителей только на территории России. Грубо говоря, только тогда, когда посылка пересекла границу. Но и тогда проще открыть спор и вернуть деньги, чем предъявлять претензии к «Почте России» либо другим транспортным компаниям. Дело в том, что согласно Всемирной почтовой конвенции отправление до момента вручения покупателю принадлежит продавцу, а значит, он и считается пострадавшим в случае утери посылки.

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