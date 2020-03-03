2020-03-03T09:11:21+03:00
Общество

Где в Великий пост 2020 в Барнауле послушать канон Андрея Критского

Митрополит Сергий прочтет канон Андрея Критского в Великий пост 2020 в нескольких храмах
Марина КОЧНЕВА
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Где послушать канон Андрея Критского в Великий пост 2020 в БарнаулеГде послушать канон Андрея Критского в Великий пост 2020 в БарнаулеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В первые недели Великого поста 2020 в храмах можно услышать канон, который считают шедевром.

Канон Андрея Критского называют Великим, потому что в нем сочетаются образы Священного Писания, высокая поэзия, человеческий портрет. Красивое таинство, совершаемое при свечах, напоминает, что Бог дает любому человеку возможность измениться. Этот путь от отчаяния к надежде и прославляет Великий канон.

- На этой службе я впервые почувствовала отчаяние от разлуки с Богом, тоску по нему, ощутила беззащитность перед грехами и расплакалась. И с души груз слетел, и жизнь моя изменилась, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья, одна из прихожан Иверского храма.

Вечерняя служба с чтением Покаянного канона совершается на первой седмице Великого поста с понедельника по четверг.

- Обычное начало вечерней службы в 17-00, - но бывают изменения, - сообщили в пресс-службе Митрополии.

Так, сегодня, 3 марта лично митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий прочтет Великий покаянный канон сразу в трех храмах Барнаула:

- в Знаменском монастыре (ул. Большая Олонская, 24) красивая служба начнется в 16-00,

- в Димитриевском храме (пл. Спартака, 10) в 17-00,

- в Никольском (пр. Ленина, 36) в 18-00,

- в Иверском Храме (пер. Ядринцева, 66) в 18-00.

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2 марта начался Великий пост 2020. Он продлится 48 дней и закончится 18 апреля. В последние годы эта церковная аскеза все больше превращается в моду. Постные блюда простые и экзотические есть практически во всех кафе и ресторанах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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