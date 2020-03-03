2020-03-02T16:51:01+03:00
Происшествия

Не нашли. Спасатели приостановили поиски рыбаков в Каменском районе

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит проверку
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ВодолазВодолазФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Поисками рыбаков из Барнаула в Каменском районе теперь занимаются правоохранительные органы. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службах ГУ МЧС по Алтайскому краю и регионального следкома. Кроме уже известных следов пропажи мужчин, перчатки и сапога, пока ничего найти не удалось.

- Спасатели пока не работают на месте. Они обыскали весь сектор, где было возможно проводить поиски. Наши водолазы искали в воде, а на местности в поисках участвовали волонтеры, пожарные, полицейские. У реки большое течение. Да и все, что попадает на дно, быстро покрывается слоем ила. Ни снегоход, ни людей пока не нашли. Все, что могли, сделали, - рассказали в пресс-службе министерства.

Теперь поисками пропавших занимается Каменский межрайонный следственный отдел. По факту безвестного исчезновения двоих мужчин проводится доследственная проверка. На прошлой неделе криминалисты выезжали на место ЧП.

Напомним, барнаульцы 1959 и 1969 годов рождения отправились на рыбалку в Каменский район 21 февраля. Пропали они недалеко от деревни Духовая, где остановились на базе отдыха «Трансмаш», разбили палатку, и, по всей видимости, отправились на реку на снегоходе. 23 февраля стало известно об их исчезновении. В восьми километрах от той самой базы и нашли след от снегохода, обрывающийся у полыньи. В воде нашли перчатку и сапог.

Опытные рыбаки ранее рассказали «Комсомолке», что шансов найти мужчин в живых немного. Вероятнее всего, они утонули и их унесло течением. Среди любителей рыбалки ходят слухи, что мужчины ехали по следу другого, более легкого снегохода. Так как скорость их снегохода была маленькая, а сам транспорт более тяжеловесный, они и провалились.

- Если бы ехали быстро, скорее всего, просто бы проскочили эту полынью без особых проблем, - говорят бывалые.

Официально

ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжает проводить рейды на льду в рамках профилактической акции «Безопасный лед». По словам начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николая Шпета, за выезд автомобиля и любого транспорта на лед вне специальной переправы на правонарушителя составляют административный протокол.

- Сейчас лёд с каждым днем становится все тоньше и тоньше и выход на него опасным. Если произойдет провал, значит, естественно, вас кто-то будет спасать и вы можете погубите свою жизнь и жизнь окружающих. Поэтому прошу вас соблюдать требования безопасности на водных объектах. Воздержитесь от рискованных выходов на лед. Не будьте беспечны, не пренебрегайте правилами безопасности! Объясните детям, насколько опасно выходить на лед, - подчеркнул Николай Шпет.

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В Каменском районе возобновили поиски рыбаков, провалившихся под лед

26 февраля в Каменском районе возобновили поиски двух рыбаков, пропавших 23 февраля. Первые поисковые операции, даже с привлечением водолазов, не увенчались успехом. Предположительно, мужчины провалились под лед, когда ехали по реке на снегоходе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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