Священник о меню в ресторанах на Великий пост 2020: «Лучше дома сварить перловку»

2 марта начался Великий пост 2020. Он продлится 48 дней и закончится 18 апреля. В последние годы эта церковная аскеза все больше превращается в моду. Постные блюда простые и экзотические есть практически во всех кафе и ресторанах.

- Я каждый год получаю перед постом вал сообщений с вопросами, - вздыхает барнаульский священник Александр Микушин. - И никто не спрашивает, какие молитвы читать, все спрашивают, что можно есть, что нет. Смиряюсь, отвечаю, что ограничение в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. При этом продолжаю считать, что молоко в маркетах – это не животный продукт, а молочный напиток, и разрешаю его своим прихожанам.

По словам батюшки, дорогое постное меню в ресторанах - это искажение смысла Великого поста.

- Сегодня в первый день Великого поста на Богослужении мы читали стихи из пророка Исайя, - рассказывает священник. - Бог говорит: «Омойтесь, очистите грехи свои, учитесь делать добро, перестаньте делать зло. Помогите страждущему, сироте, вдове, накормите голодного. И тогда приму молитвы ваши и убелю грехи». Второй смысл поста - ограничение, аскеза для духовного роста. Иоанн Златоуст говорил: «Во время поста мы вкушаем постную пищу и сэкономленные средства необходимо раздать нуждающимся!». А дорогая постная пища в ресторане – это искажение сути поста, когда постное блюдо очень дорого. Владельцы делают это от незнания, но какая здесь экономия? Лучше свари перловку, покушай дома.

Священник несколько раз упомянул - Великий пост всегда связан с молитвой и делами милосердными.

- Кстати, сегодня, в понедельник, во вторник, в среду и четверг в Иверском храме в 18.00 мы будем читать Великий покаянный канон Андрея Критского. Приходите и прислушайтесь к душе своей и помолитесь о ближних и дальних, - пригласил батюшка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батюшка освятил кабинет «Комсомолки» от коронавируса

Священник Александр Микушин на днях освятил кабинет «Комсомолки» от коронавируса. Приглашая его на интервью, мы пошутили на эту тему, а батюшка на полном серьезе пришел со всеми положенными для освящения церковными атрибутами (подробнее)