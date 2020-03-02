Гороскоп со 2 по 8 марта 2020 года: близнецов ждут финансовые сложности, а козерогов – семейные конфликты

Овен

Согласно гороскопу со 2 по 8 марта 2020 года, Овнам нужно попридержать своих резвых коней и обратить внимание на окружающий мир, на возможности укрепления дружеских связей и знакомства со статусными людьми. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет, как удержать свои позиции и блестяще справиться с делами.

Телец

Тельцам полезно уделить внимание душевному комфорту, не ввязываясь в интриги и тайные действа, которые чреваты разоблачением и подмоченной репутацией. Благоприятное время для демонстрации профессиональных качествах. Оттачивая своё мастерство и укрепляя авторитет, вы можете получить выгодные проекты.

Близнецы

Близнецы полны энергии, личного обаяния и готовы творить чудеса. Некоторые решения придется принимать на ходу, используя представляющиеся возможности, а верные друзья поддержат начинания. Возможны сложности в финансовых вопросах, не лучшее время для инвестиций и рискованных проектов.

Рак

Ракам внутренняя собранность и внимательность поможет не только избежать неприятностей, но и добиться позитивных изменений в профессиональной деятельности, откроются возможности для руководящих позиций. Укреплению партнерских отношений способствуют продуманные и взвешенные решения.

Лев

Львам следует быть осмотрительнее на дорогах. Неделя благоприятна для переговоров с иностранцами, а дипломатия и самоотдача в делах принесут приятные бонусы, множество текущих вопросов потребуют сосредоточенности и их планомерного самостоятельного решения.

Дева

Девам придется отложить привычку держать всё под контролем, излишнее усложнение вряд ли поможет разрешить ситуацию или улучшить отношения с любимыми, впрочем, как и забота близких людей ещё не говорит о попытке ограничений. Хороший период проявить своё мастерство и профессиональные способности.

Весы

Весам, судя по гороскопу со 2 по 8 марта 2020 года, придется проявить мудрость и терпение в отношениях с партнером, привычный контроль будет провоцировать напряжение, вызывая у второй стороны свободолюбивое сопротивление. Переключив внимание на профессиональную стезю можно добиться немалых успехов в карьере и достижении целей.

Скорпион

Для Скорпионов надежным тылом послужит взаимопонимание и поддержка семьи, в кругу же знакомых возникают недоразумения и неприязнь. Природное упрямство позволит завершить начатые дела, а харизма поможет блеснуть в коллективе, следует уделить внимание своему здоровью и быть осмотрительнее на дорогах.

Стрелец

Стрельцы окунутся в творческий поток, а влюбленных потянет на рискованную авантюру, хорошее время для делового сотрудничества и маркетинговых ходов, укрепления своих позиций, с принятием же финансовых решений следует повременить, возможны убытки и непредусмотренные расходы.

Козерог

Козероги активно гнут свою линию, не учитывая интересы близких людей, что может приводить к конфликтам в семье. Мобилизация профессиональных устремлений позволит улучшить финансовое положение и увеличить доходную часть, а также побаловать себя приятными покупками.

Водолей

За спиной Водолеев блуждают слухи и сплетни, приводя к раздору со знакомыми и родственниками. Проявление инициативы и эмоционального интеллекта способствует успехам в учебе, очарованию любимых и переменах к лучшему. Хорошее время для учебы и укрепления деловых связей.

Рыбы

Рыбы стремятся к гармонии вдали от шумных тусовок. Гороскоп со 2 по 8 марта 2020 года говорит о том, что пребывание на своей волне поможет им увидеть новые тенденции в делах и отношениях, а частные заказы пополнят их кошелек. Возникновение незапланированных расходов предупредит политика экономии и корректива сберегающих ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь для садоводов на март 2020 года

Барнаульский астролог Вера Топчеева специально для читателей «Комсомолки» составила лунный календарь для садоводов 2020. Учитывая фазы Луны, вы можете вырастить богатый урожай – пользуйтесь! (подробнее)