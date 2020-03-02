В Барнауле можно увидеть и потрогать фигуру древнего духа Шалыга

В Барнауле на выставке «Мир таежных культуры Северного Алтая» есть один необычный и мистический экспонат – фигура духа Шалыга, которому поклонялись наши предки. Подобные вещицы - большая редкость.

- В самом начале XXI века я, как и многие мои коллеги-этнографы, разъезжавшие с экспедициями к тюркским народам Южной Сибири, пребывал в полной уверенности, что ничего от традиционной религиозной культуры у этих народов уже и не осталось. И тут представьте, в 2001 году в доме у пожилой кумандинки Анны Яковлевны Шалтогачевой в селе Сайдып я обнаружил деревянную скульптуру одного из главных духов покровителей кумандинских охотников – Шалыга, - рассказывает этнограф Иван Назаров.

Фигура духа была изготовлена сто лет назад Яковом Кистаевичем – отцом Анны Шалтогачевой.

- Яков родился в 1870 году и со своей семьей жил в аиле Сайлапка, промышлял охотой и особо почитал духа Шалыга. Старушка хранила скульптуру как память о своем отце. Призналась, что подумывала отнести ее в тайгу и оставить там на дереве. Но в ходе беседы со мной она согласилась передать фигурку в музей АлтГУ, при условии, что память об ее отце-охотнике останется. Условие это я и выполняю сегодня, - поясняет специалист.

Фигуры Шалыга (который, кстати, мог иметь и другие имена), как правило, хранилось в домах охотников. Накануне промысла они устраивали жертвоприношения духу:

- «Кормили» его специально приготовленной брагой или кашицей, камлавшие шаманы обращались к нему с молитвами – прошениями. В ходе самого промысла и по его окончании также приносились жертвы Шалыгу, устраивались совместные трапезы, - рассказывает Назаров.

Согласно кумандинским легендам, Шалыг являлся внуком самого бога Ульгеня. Дед послал Шалыга к людям, чтобы тот жил среди них, оберегал от злых духов, помогал им в охоте и способствовал общему благополучию. По другим легендам, Шалыг приходился племянником или даже младшим сыном того же Ульгеня. Он жил на восходе солнца и ведал всей дичью в тайге. Считалось, что Шалыг невидимым образом сопровождает охотников в тайге. Чтобы отвлечь его внимание, охотники во время промысла рассказывали сказки. Завороженный этими сказками, Шалыг не замечал, как охотники убивали его зверей.

- У солтонских кумандинцев записаны сведения, что Шалыг был отчаянным и бесстыдным. Он никого не признавал и без страха ходил даже к богу Эрлику, в доме которого сломал три двери. За это Эрлик решил наказать Шалыга и поставил на тропе заряженный самострел, в который затем и попался Шалыг. Стрела ранила ногу и язык Шалыга. С тех пор Шалыг не может нормально говорить и хромает на одну ногу. Именно поэтому кумандинцы иногда изготавливали скульптуру Шалыга с одной короткой ногой. Шалыг мог оказывать помощь в лечении глазных болезней людей, но мог и «наказать» охотников болезнью спины, ломотой костей, - говорит ученый.

Посмотреть уникальный экспонат - кумандинского духа покровителя охоты Шалыга можно на выставке «Мир таежных культуры Северного Алтая», которая проходит в Музее археологии и этнографии Алтая в АлтГУ. Предварительная запись на экскурсии по тел. (3852) 29-66-38.

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