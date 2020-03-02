Блины, чучело и танцы: в Барнауле прошел праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот»

В первый солнечный день весны состоялся праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» у ДК «Трансмаш». Барнаульцы с размахом проводили зиму, наелись блинов, сожгли чучело и выиграли призы за участие в конкурсах.

На мероприятие, организованное администрацией Октябрьского района совместно с холдингом «Сибирская медиагруппа» пришли сотни горожан. Для каждого гостя были подготовлены развлечения на любой вкус.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Все желающие могли попробовать специальные угощения – блины, чай с печеньем и полевую кухню. Также народ развлекали ходулисты в русской-народной одежде. С ними с удовольствием фотографировались дети и взрослые.

Каждому гостю праздника две бабушки «Алейки» раздавали свежие булочки торговой марки «Алейка» ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова – генерального спонсора мероприятия.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Заводные ведущие Глафира и Акулина развлекали гостей праздника и маркиз из Франции Жюй-Кисель де Размазня. А помогали им верные скоморохи.

«Ля рус спирит», а точнее русский дух пришел искать один из ведущих праздника – маркиз Жюй-Кисель де Размазня. Доктор Франкенштейн сказал ему, что он может вылечить от этой болезни.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Русским духом на празднике лечили как физически, с помощью блинов, чая и полевой кухни, так и психологически – играми, плясками, конкурсами, призами и выступлениями творческих коллективов.

Гостей праздника поприветствовала красавица Госпожа Масленица. Она напомнила еще об одном важном празднике – Прощеном воскресенье. В этот день важно попросить прощения у всех, кто тебе дорог и даже у своих недругов.

– А прежде, чем совсем проститься, хочу я с вами от души повеселиться! – заявила Госпожа Масленица.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

И повеселиться гостям праздника удалось сполна. Организаторы праздника предложили барнаульцам попробовать свои силы в традиционных русских забавах. Перетягивание каната, прыжки в мешках – горожане с радостью участвовали в конкурсах и получали полезные призы даже в случае поражения.

Свою скорость и координацию гостям праздника нужно было показать в конкурсе «Большая сковородка». Участники должны были добежать до финиша и подбросить блин так, чтобы он перевернулся в воздухе.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Специальное состязание было организовано и для прекрасной половины среди гостей праздника. Женщины подпрыгивали через веревочку, а победила самая ловкая участница Виктория. Девушка получила в подарок целый пакет, наполненный крупами, макаронами и мукой и маслом от «Алейки».

– Конкурсы мне очень понравились, я участвую второй раз, и на этом не планирую останавливаться. Продукцией торговой марки «Алейка» моя семья пользуется постоянно. Крупы, макароны, мука – все отличного качества. Я рада, что победила и получила отличные призы, – рассказала Виктория.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Не обошлось и без главной традиции праздника – сжигания чучела. Барнаульцы дружно проводили Госпожу Масленицу и холодную зиму в добрый путь. На смену ей пришла в традиционном русском сарафане и с венком на голове красавица Весна.

Капризная дама потребовала, чтобы мужчины показали свою силу и ловкость перед своими прекрасными вторыми половинками, которые расцветают вместе с весной.

Мужчинам пришлось выяснить, кто из них самый сильный. Победитель конкурса «Силачи» Константин, поднявший тяжелую гирю 51 раз, получил большой мешок муки от «Алейки» и главный приз спонсора мероприятия – хлебопечку.

– Очень рад, что удалось победить целых два раза. Раньше я не любил конкурсы, но теперь понял, что нужно в них участвовать. Призы мне дали полезные – целый мешок муки от «Алейки» и хлебопечку. В хозяйстве обязательно пригодятся, – рассказал Константин.

После окончания праздника барнаульцы проводили в добрый путь весну и приготовились встречать это теплое и солнечное время года.

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Праздник «Гуляй, народ – Масленичка у ворот» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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