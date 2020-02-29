Лунный календарь для садоводов на март 2020 года
Барнаульский астролог Вера Топчеева специально для читателей «Комсомолки» составила лунный календарь для садоводов 2020. Учитывая фазы Луны, вы можете вырастить богатый урожай – пользуйтесь!
1 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ
Благоприятный день для истребления вредителей, обитающих в земле.
2 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ
День хорош для пересадки растений и черенков, для рассады вьющихся и дающих усы растений и цветов. Благоприятна сушка овощей и ягод.
3 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ
Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей. День благоприятен для прополки.
4 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ
Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи в рассаду (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений. Неблагоприятно консервировать.
5 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ
Благоприятна пересадка растений, черенков, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.
6 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ
День благоприятен для посадки плодовых культур в рассаду. Не используйте искусственные удобрения.
7 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ
Хорошо обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.
8 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ
День благоприятен для многих работ, что бы вы ни делали, это стоит затраченных усилий. Хорошо обрабатывать почву, бороться с вредителями, обитающими в земле.
9 марта – ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕВЕ
Не рекомендуется сажать и сеять.
10 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ
Хорошо удобрять растения, которые стали плохо цвести, и сажать цветы и цветковые лекарственные травы. Не рекомендуется полив растений.
11 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ (до 16 часов)
Нейтральный день. Благоприятный день для посадки и посева цветов и лекарственных трав. Срезанные в этот день цветы и букеты будут долго радовать глаз.
12 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ
Благоприятен полив комнатных и балконных растений, посадка листовых овощей в рассаду (лук, шпинат и другие) и любых лекарственных трав. Неблагоприятно обрезание веток у деревьев и кустарников.
13 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ
День благоприятен для внесения удобрений, рыхления почвы, а также для борьбы с вредителями и улитками, используя яичную скорлупу.
14 марта – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ (c 18 часов)
Хороший день для выбора плодовых культур и высокорастущих овощей, внесения удобрений, обрезания сухих веток у деревьев и кустарников.
15 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ
Хороший день для рассады любых плодовых культур и высокорастущих овощей. День плох для перекапывания земли.
16 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ
Рекомендуется борьба с вредителями, живущими на земле. Благоприятна работа с почвой.
17 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ
В этот день оптимальна рассада корнеплодов и корневищ, обработка почвы и внесение удобрений. День очень хорош для борьбы с сорняками и вредителями, обитающими в земле.
18 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ
Хорошо сажать в рассаду корнеплоды, прореживать растения. Благоприятна посадка корневищ.
19 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ
Неблагоприятный день почти для всех садовых работ. Допустима борьба с наземными вредителями.
20 марта – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ
Благоприятно удобрять плохо цветущие растения, разрыхлять почву. Хороша сушка фруктов и трав.
21 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ (до 15ч мск)
Ограничитесь самыми необходимыми делами. Избегайте полива и посадок.
22 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ
День хорош для подкормки и полива цветов и растений. Благоприятна посадка листовых овощей в рассаду (салат, шпинат, капуста) и любых лекарственных трав.
23 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ
Можно поливать комнатные и балконные растения, удобрять цветы. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.
24 марта - НОВОЛУНИЕ В ОВНЕ
Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Чистка полок в погребе предотвратит образование плесени.
25 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ
Очень хорошо сажать в рассаду все, что быстро растет и быстро используется, удобрять овощные и плодовые культуры. Чистка полок в погребе предотвратит образование плесени.
26 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ (до 20 часов)
День хорош для лечения больных растений, обрезки сухих веток у плодовых деревьев, борьбы с сорняками и вредителями, а также культивации почвы и посадки плодовых культур.
27 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ
Благоприятный день для пересадки растений. Хорошо заниматься обработкой почвы, подкормкой корней.
28 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ
Благоприятный день для посева корнеплодов в рассаду (морковь, сельдерей, свекла и другие), а также лука-севка. Благоприятно истребление вредителей, обитающих в земле.
29 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ
День хорош для пересадки растений и черенков, для посева вьющихся и дающих усы растений и цветов. Благоприятна сушка овощей и ягод.
30 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ
Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей.
31 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ (с 19 часов)
Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи в рассаду (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.
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ИСТОЧНИК KP.RU