Лунный календарь для садоводов на март 2020 года

Барнаульский астролог Вера Топчеева специально для читателей «Комсомолки» составила лунный календарь для садоводов 2020. Учитывая фазы Луны, вы можете вырастить богатый урожай – пользуйтесь!

1 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для истребления вредителей, обитающих в земле.

2 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

День хорош для пересадки растений и черенков, для рассады вьющихся и дающих усы растений и цветов. Благоприятна сушка овощей и ягод.

3 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей. День благоприятен для прополки.

4 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи в рассаду (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений. Неблагоприятно консервировать.

5 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ

Благоприятна пересадка растений, черенков, борьба с наземными вредителями. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев.

6 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

День благоприятен для посадки плодовых культур в рассаду. Не используйте искусственные удобрения.

7 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ЛЬВЕ

Хорошо обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

8 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ДЕВЕ

День благоприятен для многих работ, что бы вы ни делали, это стоит затраченных усилий. Хорошо обрабатывать почву, бороться с вредителями, обитающими в земле.

9 марта – ПОЛНОЛУНИЕ В ДЕВЕ

Не рекомендуется сажать и сеять.

10 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ

Хорошо удобрять растения, которые стали плохо цвести, и сажать цветы и цветковые лекарственные травы. Не рекомендуется полив растений.

11 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВЕСАХ (до 16 часов)

Нейтральный день. Благоприятный день для посадки и посева цветов и лекарственных трав. Срезанные в этот день цветы и букеты будут долго радовать глаз.

12 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

Благоприятен полив комнатных и балконных растений, посадка листовых овощей в рассаду (лук, шпинат и другие) и любых лекарственных трав. Неблагоприятно обрезание веток у деревьев и кустарников.

13 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СКОРПИОНЕ

День благоприятен для внесения удобрений, рыхления почвы, а также для борьбы с вредителями и улитками, используя яичную скорлупу.

14 марта – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ (c 18 часов)

Хороший день для выбора плодовых культур и высокорастущих овощей, внесения удобрений, обрезания сухих веток у деревьев и кустарников.

15 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

Хороший день для рассады любых плодовых культур и высокорастущих овощей. День плох для перекапывания земли.

16 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В СТРЕЛЬЦЕ

Рекомендуется борьба с вредителями, живущими на земле. Благоприятна работа с почвой.

17 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

В этот день оптимальна рассада корнеплодов и корневищ, обработка почвы и внесение удобрений. День очень хорош для борьбы с сорняками и вредителями, обитающими в земле.

18 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В КОЗЕРОГЕ

Хорошо сажать в рассаду корнеплоды, прореживать растения. Благоприятна посадка корневищ.

19 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Неблагоприятный день почти для всех садовых работ. Допустима борьба с наземными вредителями.

20 марта – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ

Благоприятно удобрять плохо цветущие растения, разрыхлять почву. Хороша сушка фруктов и трав.

21 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В ВОДОЛЕЕ (до 15ч мск)

Ограничитесь самыми необходимыми делами. Избегайте полива и посадок.

22 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

День хорош для подкормки и полива цветов и растений. Благоприятна посадка листовых овощей в рассаду (салат, шпинат, капуста) и любых лекарственных трав.

23 марта - УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА, В РЫБАХ

Можно поливать комнатные и балконные растения, удобрять цветы. Неблагоприятно обрезать сухие ветки у плодовых деревьев и кустарников.

24 марта - НОВОЛУНИЕ В ОВНЕ

Неблагоприятное время для посадок и пересадок. Чистка полок в погребе предотвратит образование плесени.

25 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ

Очень хорошо сажать в рассаду все, что быстро растет и быстро используется, удобрять овощные и плодовые культуры. Чистка полок в погребе предотвратит образование плесени.

26 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ОВНЕ (до 20 часов)

День хорош для лечения больных растений, обрезки сухих веток у плодовых деревьев, борьбы с сорняками и вредителями, а также культивации почвы и посадки плодовых культур.

27 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для пересадки растений. Хорошо заниматься обработкой почвы, подкормкой корней.

28 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В ТЕЛЬЦЕ

Благоприятный день для посева корнеплодов в рассаду (морковь, сельдерей, свекла и другие), а также лука-севка. Благоприятно истребление вредителей, обитающих в земле.

29 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

День хорош для пересадки растений и черенков, для посева вьющихся и дающих усы растений и цветов. Благоприятна сушка овощей и ягод.

30 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В БЛИЗНЕЦАХ

Воздержитесь от полива - этот день способствует появлению вредителей.

31 марта - РАСТУЩАЯ ЛУНА, В РАКЕ (с 19 часов)

Хорошо в этот день сажать и сеять листовые овощи в рассаду (лук, шпинат и другие). Рекомендуется полив комнатных и балконных растений.

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