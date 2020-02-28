Программа фестиваля «Сибирская Масленица – 2020» на Алтае
«Комсомолка» публикует программу «Сибирской масленицы – 2020» в селе Новотырышкино.
Дата:
29 февраля, суббота, с 11:00 до 18:00.
Место проведения:
Алтайский край, с. Новотырышкино, туркомплекс «Сибирское подворье».
11:00
«Гуляй, широкая Масленица!». Начало празднования сцена «У Озера». Игры, конкурсы, концерт коллективов Алтая: ансамбля русской песни «3 Марта», народного театра танца им. Розы Фибер.
12:00 - 12:30
«Масленичный поезд». Парад ряженых. Выступление ансамбля «3 марта» и фольклорного ансамбля «Ярманка».
12:30
Игровая программа от «Киприно».
13:00
Выступление группы «Русский фреш», г. Барнаул.
13:15
Чествование победителей конкурса «Моя родословная».
13:30
Выступление ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого.
14:15
Концерт коллективов Алтая (театра танца им. Розы Фибер и «Ярманка»).
15:15
Чествование победителей конкурса «Наша Масленица».
15:30
Концерт коллективов Алтая: ансамбля народной песни «Вечерки», ансамбля народного танца АлтГТУ «Сударушка». Игровая программа от театра «Куклы Великаны».
16:00
Конкурс «Русский традиционный костюм Сибири».
16:15
Концерт группы «Дуня», г. Красноярск.
16:40
Концерт государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай»
17:20
Выступление хедлайнера фестиваля группа «Отава Ё», г. Санкт-Петербург, ансамбля «Сударушка» и театр танца им. Розы Фибер.
17:50
«Гори, гори ясно!» Традиционный обряд сжигания масленичных чучел.
Ипподром «Алтай»
12:30 - 13:00
«Гуляй, Масленица!» Торжественное открытие фестиваля.
13:00
Приз «Бочкари» для русских троек рысистых пород.
13:30
Приз губернатора Алтайского края для лошадей орловской породы старшего возраста.
13:50
Приз «Золото Алтая» для лошадей рысистых пород старшего возраста.
14:10
Приз «Жигули» для лошадей рысистых пород 2016 г.р.
14:15 - 14:40
Традиционная масленичная забава «Взятие снежного городка».
14:50
Приз «Сандуновские бани» для рысистых троек орловской породы.
14:55
Бега русских псовых борзых.
15:10
Приз «Санаторий Россия» для лошадей орловской породы 2016 г.р.
15:15
Бега русских псовых борзых.
15:30
Приз «Великое алтайское село» для рабочих лошадей в русской упряжи.
15:50
Приз «Элли» для лошадей рысистых пород 2017 г.р.
16:10
Приз «Боржоми» для лошадей орловской породы 2017 г.р.
16:30
Приз «Черемисов и Партнеры» для рабочих троек.
17:00
Свободное посещение снежного городка для гостей праздника (по завершению конноспортивной программы)
Гостиничный комплекс «Золото Алтая»
11:00 - 18:00
Работа резиденции Сибирской масленицы.
11:00 - 15:30
Катание с горки.
10:00 - 13:00
Регистрация участников конкурса «Как по маслу».
13:00 - 15:25
Выставка конкурсных саней.
15:00 - 16:00
Выступление группы «Русский фреш».
16:00
Соревнования участников конкурса «Как по маслу».
17:30
Награждение победителей.
Сцена «У Столба»
11:00
Прием заявок на участие.
13:00
Фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
14:30
Соревнования по гиревому спорту «Богатырская сила».
15:15
«Масленичный столб». Традиционное русское состязание для смелых, ловких и отчаянных.
Масленичный разгуляй
11:00 - 17:00
Выставка конкурсных работ «Наша Масленица» у главных ворот.
11:00 - 14:00
«У главных ворот». Музыка и песни, угощение блинами, регистрация гостей в масленичном реестре.
11:00 - 17:00
«Масленичная почта» с партнером «Почта России».
14:00 - 17:30
Работа анимационных точек, катание на лошадях и русской печи с Емелей и Щукой.
11:00 – 18:00
Фотозона «Царской псовой охоты».
Ярмарочная площадь
11:00 - 18:00
«Богатая Ярмарка». Уникальные алтайские продукты и сувениры. Продажа изделий ручной работы. Мастер-классы по различным видам рукоделия. Продажа продуктов, готовых блюд и напитков.
Генеральный информационный партнер фестиваля: сайт и телеканал «Толк».
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ИСТОЧНИК KP.RU