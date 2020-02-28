2020-02-28T14:04:19+03:00
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Программа фестиваля «Сибирская Масленица – 2020» на Алтае

«Сибирская Масленица – 2020» пройдет 29 февраля на Сибирском подворье
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Масленица на "Сибирском подворье". Программа мероприятийМасленица на "Сибирском подворье". Программа мероприятийФото: Олег УКЛАДОВ
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«Комсомолка» публикует программу «Сибирской масленицы – 2020» в селе Новотырышкино.

Дата:

29 февраля, суббота, с 11:00 до 18:00.

Место проведения:

Алтайский край, с. Новотырышкино, туркомплекс «Сибирское подворье».

11:00

«Гуляй, широкая Масленица!». Начало празднования сцена «У Озера». Игры, конкурсы, концерт коллективов Алтая: ансамбля русской песни «3 Марта», народного театра танца им. Розы Фибер.

12:00 - 12:30

«Масленичный поезд». Парад ряженых. Выступление ансамбля «3 марта» и фольклорного ансамбля «Ярманка».

12:30

Игровая программа от «Киприно».

13:00

Выступление группы «Русский фреш», г. Барнаул.

13:15

Чествование победителей конкурса «Моя родословная».

13:30

Выступление ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого.

14:15

Концерт коллективов Алтая (театра танца им. Розы Фибер и «Ярманка»).

15:15

Чествование победителей конкурса «Наша Масленица».

15:30

Концерт коллективов Алтая: ансамбля народной песни «Вечерки», ансамбля народного танца АлтГТУ «Сударушка». Игровая программа от театра «Куклы Великаны».

16:00

Конкурс «Русский традиционный костюм Сибири».

16:15

Концерт группы «Дуня», г. Красноярск.

16:40

Концерт государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай»

17:20

Выступление хедлайнера фестиваля группа «Отава Ё», г. Санкт-Петербург, ансамбля «Сударушка» и театр танца им. Розы Фибер.

17:50

«Гори, гори ясно!» Традиционный обряд сжигания масленичных чучел.

Ипподром «Алтай»

12:30 - 13:00

«Гуляй, Масленица!» Торжественное открытие фестиваля.

13:00

Приз «Бочкари» для русских троек рысистых пород.

13:30

Приз губернатора Алтайского края для лошадей орловской породы старшего возраста.

13:50

Приз «Золото Алтая» для лошадей рысистых пород старшего возраста.

14:10

Приз «Жигули» для лошадей рысистых пород 2016 г.р.

14:15 - 14:40

Традиционная масленичная забава «Взятие снежного городка».

14:50

Приз «Сандуновские бани» для рысистых троек орловской породы.

14:55

Бега русских псовых борзых.

15:10

Приз «Санаторий Россия» для лошадей орловской породы 2016 г.р.

15:15

Бега русских псовых борзых.

15:30

Приз «Великое алтайское село» для рабочих лошадей в русской упряжи.

15:50

Приз «Элли» для лошадей рысистых пород 2017 г.р.

16:10

Приз «Боржоми» для лошадей орловской породы 2017 г.р.

16:30

Приз «Черемисов и Партнеры» для рабочих троек.

17:00

Свободное посещение снежного городка для гостей праздника (по завершению конноспортивной программы)

Гостиничный комплекс «Золото Алтая»

11:00 - 18:00

Работа резиденции Сибирской масленицы.

11:00 - 15:30

Катание с горки.

10:00 - 13:00

Регистрация участников конкурса «Как по маслу».

13:00 - 15:25

Выставка конкурсных саней.

15:00 - 16:00

Выступление группы «Русский фреш».

16:00

Соревнования участников конкурса «Как по маслу».

17:30

Награждение победителей.

Сцена «У Столба»

11:00

Прием заявок на участие.

13:00

Фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»

14:30

Соревнования по гиревому спорту «Богатырская сила».

15:15

«Масленичный столб». Традиционное русское состязание для смелых, ловких и отчаянных.

Масленичный разгуляй

11:00 - 17:00

Выставка конкурсных работ «Наша Масленица» у главных ворот.

11:00 - 14:00

«У главных ворот». Музыка и песни, угощение блинами, регистрация гостей в масленичном реестре.

11:00 - 17:00

«Масленичная почта» с партнером «Почта России».

14:00 - 17:30

Работа анимационных точек, катание на лошадях и русской печи с Емелей и Щукой.

11:00 – 18:00

Фотозона «Царской псовой охоты».

Ярмарочная площадь

11:00 - 18:00

«Богатая Ярмарка». Уникальные алтайские продукты и сувениры. Продажа изделий ручной работы. Мастер-классы по различным видам рукоделия. Продажа продуктов, готовых блюд и напитков.

Генеральный информационный партнер фестиваля: сайт и телеканал «Толк».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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