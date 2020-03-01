Когда садить помидоры в Алтайском крае в 2020 году

Алтайский край – аграрный регион не только в больших масштабах. Многие семьи имеют свои дачные участки и сейчас самое время задуматься над тем, какой урожай мы планируем собирать на них этим летом. К примеру, томаты.

Первое, с чего стоит начать – подготовить тару, в которую затем будут высеваться семена.

- Это могут быть горшочки, ящички или специальные контейнеры. Их можно найти в продаже в магазинах для садоводов. Они называются мини-теплички, - рассказывает старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станций Наталья Антипова. – Затем следует подобрать грунт. Если вы с осени не заготавливали, то на покупном лучше посмотреть состав. Сейчас уже можно найти специальную смесь. Либо же просто выбрать грунт полегче, к примеру, торфяной. Опять же в садовой земле могут быть вредители. Для обеззараживания можно обработать марганцовкой или медным купоросом. Эти растворы также уберут с внешней оболочки семян инфекцию, если она есть.

Если вы планируете высевать покупные томаты, то семена уже будут обработаны и их можно сразу помещать в грунт. Если же это ваши отложенные до лучших времен семена, то их можно на несколько дней замочить обычной водой, чтобы они «проснулись».

- Но в этом случае надо всегда следить, чтобы вода была, даже если на час они пересохнут, то погибнут, - добавляет специалист. – Первым из семя выходит корешок и если он засохнет, то растение не выживет.

Так что можно без страха сразу высевать в грунт. Тем более, что времени еще достаточно. В том случае, если у вас несколько сортов томатов, то лучше делать рядочки, либо рассаживать их по разным емкостям, чтобы не перепутать. Если один сорт, то можно высевать «школкой», то есть сплошным «ковром», а уже после рассаживать.

Высевать рядами следует с расстоянием между ними в 1,5-2 сантиметра. Также и между семенами должен быть небольшой разбег, чтоб удобнее было выбирать наиболее крепкие всходы.

- Кто-то, кто высевает в горшочки, иногда оставляет бортик, чтобы потом подсыпать землю. Так можно делать, но лучше, если он будет небольшой, ведь даже небольшая тень от него заставит растение вытягиваться к свету. А в первую очередь томаты должны набирать крепость стволов. Они должны быть толстенькие и упругие, а длинные легко сломать, - раскрывает еще один секрет Наталья Юрьевна. – До момента всходов в идеале стоит создать температурные условия где-то около 30 градусов, а после – стоит постараться снизить хотя бы до 17-18 градусов и чуть-чуть затенить, но не сильно. Все равно рассада должна находиться в самом светлом месте дома.

Во время пересадки взошедших томатов следует провести пикировку, то есть отщипнуть самый кончик стержневого корня. По словам специалиста, это делается для того чтобы формировалась мощная разветвленная корневая система, тогда они начинают лучше расти.

- В открытый грунт стоит высаживать побеги, когда минует угроза заморозков, то есть для Алтайского края это конец мая - начало июня. Если же вы высаживаете под укрытие или в теплицу, то конечно можно уже в конце весны, - добавляет сотрудник опытной станции.

Высаживать лучше всего рассаду возрастом около 45 дней. Так что крайний срок для высевания – начало апреля. Сейчас же «земляными работами» в основном занимаются те, у кого есть теплицы, ведь в них грунт согревается раньше, а значит и первый урожай можно будет получить раньше.

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