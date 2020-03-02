Бийчане спорят из-за места под строительство ФОКа

Нешуточные страсти разгорелись в Бийске, после того как было представлено место под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). На днях жители микрорайона провели встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Согласно планам властей наукограда, комплекс планируют возвести в микрорайоне Зелёный клин. Такое решение смотрится вполне логично - на «Зеленке» проживает порядка пяти тысяч детей и подростков, но при этом нет ни одного спортивного комплекса. Однако мнения людей на этот счет разделились: одни ратуют за ФОК, а другие категорически против.

Камнем преткновения стала детская площадка, которая сейчас располагается на месте будущего спортсооружения. Многие годы она создавалась энтузиастами микрорайона, как говорится, для себя, своих детей и внуков. Они своими силами наводили порядок, подкрашивали, высаживали деревья. Теперь это все может пойти под снос.

- Мы не против ФОКа, но почему именно наша площадка? Почему вы её забираете у нас? – негодует Ольга Паникарова, председатель ТСЖ «Прогресс».

Место, где может появиться ФОК (фото: Сергей Кулыгин)

В качестве альтернативы они предлагают пустырь за торговым центром «Ривьера». Но как выяснилось, та земля уже зарезервирована под парк, причем так решили сами жители наукограда. А больше свободных земель в «Зеленом клине» нет.

А вот молодые родители ребятишек и директора близлежащих школ, практически единодушно голосуют «за». Многим проходится возить своих детей в секции на другой конец города, что естественно неудобно. А те, кто после занятий предоставлен сам себе, проводит время в торговом центре – не самое лучшее детство.

- У меня шесть внуков здесь и я вожу их на спортивные секции в центр города. Хотя в доступной близости есть возможность построить ФОК, - говорит Владимир Масовер.

По большому счету, спор возник из-за того, что жителям до конца не объясняют, как на деле будет выглядеть объект. С просьбой разобраться в ситуации председатели местных ТСЖ обратились к депутату Государственной Думы РФ Александру Прокопьеву.

- На этом этапе мы решили несколько моментов. Во-первых, следует запросить мнения экспертов, именно по привязке к этой территории этого спортивного объекта. Также следует создать, так скажем, информационный обменник в WhatsApp для того, чтобы постоянно обмениваться информацией, для того, чтобы отслеживать ситуацию в реальном времени и принимать те решения, которые дадут возможность построить и спортивный объект, и чтобы для всех это было комфортно и эффективно, - подчеркнул Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев и Александр Студеникин на встрече с общественностью Бийска (фото: Сергей Кулыгин)

По словам представителей администрации города будущий физкультурно-оздоровительный комплекс подразумевает под собой крытое сооружение со спортивными залами и трибунами на 150-200 мест, тренажерный зал и зал для занятий художественной гимнастикой. Строить его будут в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Причем это будет муниципальное заведение, которое войдет в структуру городских спортивных школ. Помимо основного здания ФОКа благоустроят территорию вокруг него: установят уличные тренажеры, появится современная безопасная детская площадка, разобьют зеленую зону для отдыха.

- Сегодня в диалоге мы услышали принципиальные вопросы, которые волнуют людей - это сквозные проезды и парковки. Мы будем совместно с жителями решать эти проблемы, так, чтобы их пожелания были учтены, чтобы всё-таки в микрорайоне Зеленый клин появился новый современный спортивный объект, который, безусловно, будет востребован, - также говорит мэр Бийска Александр Студеникин.

На сегодняшний день накал страстей немного поутих. К тому же, до принятия окончательного решения еще есть время, а это значит, что открытому диалогу быть. А только в нем можно прийти к согласию.