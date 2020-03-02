Как в Барнауле готовятся к юбилею Победы

В этом году 9 мая прогремит 75-ый салют в честь Дня Победы. Подготовка к празднику длится не первый месяц, и даже не год. Накануне в администрации Барнаула сообщили о том, что в городе проведут более 120 мероприятий, приуроченных к юбилею. Подробнее — в материале «Комсомолки».

Не нарушая традиции

На прошлой неделе состоялось очередное заседание краевого оргкомитета «Победа», которое провел алтайский губернатор Виктор Томенко. Как сообщил замглавы администрации краевой столицы Александр Артемов, по основному плану, в городе пройдет масса культурно-массовых, спортивных, молодежных акций, проектов, конкурсов, соревнований. Всего — 121 мероприятие, в том числе традиционные «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша» и «Вахта памяти».

Гостей и жителей города ждет много интересного. Например, 7 мая на площади Сахарова пройдет реконструкция событий Великой Отечественной войны «Неизвестный бой Сибирского батальона», в основу которой ляжет бой 7 сентября 1941 года у села Ругозеро. А 8 мая на правый берег Оби выведут бронетанковую технику для показательных выступлений.

Главный праздник страны 9 мая начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. Далее барнаульцев приглашают на театрализованную реконструкцию «Поезд Победы». В 11:00 на площади Советов все желающие пройдут колонной в рамках акции «Бессмертный полк Алтая».

«Жители города в девятый раз примут участие в шествии с портретами родственников-фронтовиков в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». При проведении акции сохранится прежний принцип формирования колонн по районам в две линии. Кроме того, будут сформированы «коробки» из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае, а курсанты военно-патриотических клубов - фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. При проведении акции планируется задействовать более 400 волонтеров, в том числе 50 волонтеров-медиков, узнать которых можно будет по отличительной форме», - рассказал Александр Артемов.

Праздничные программы, как и в прошлые годы, будут проходить на площадках во всех районах города. Все они завершатся фейерверком.

Глава региона Виктор Томенко поручил разместить на доступном всем информационном ресурсе единый график основных мероприятий Года памяти и слава, чтобы каждый мог выбрать для себя интересующую акцию и присоединиться к ней. Барнаульцы могут ознакомиться со списком на сайте администрации города.

Ремонт памятников

Еще осенью прошлого года губернатор заявил, что в крае лишь 200 из 1028 памятников ВОВ оформлены должным образом. Что касается Барнаула, то после зимы власти проведут оценку всех объектов и примут решение об их реконструкции. На эти цели предусмотрено более 800 тыс. рублей.

По информации мэрии, ремонт точно проведут в пригороде – Черницке, Бельмесево, Лебяжьем, Березовке. В самом Барнауле планируются работы на Мемориале Славы. Всего в краевой столице, по словам председателя горкомитета по культуре Валерия Паршкова, расположено 99 памятников, монументов, памятных знаков и мемориальных досок. Также к памятным местам относятся скверы и аллеи

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