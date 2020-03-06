Куда сходить 8 марта 2020 года в Барнауле

Продолжительные трехдневные мартовские выходные – это отличный повод окультуриться женской компанией. А что любит прекрасный пол? Конечно! Концерты, выставки и театр!

К сожалению, прогнозы синоптиков неутешительные, именно в предстоящие выходные в регион вернется прохлада, так что лучше провести свободное время в закрытом помещении. Впрочем, для особо активных, есть в афише «Комсомолки» и вариант на свежем воздухе. А вот погода 8 марта 2020 года в Барнауле будет вполне комфортной.

Афиша на выходные 7, 8 и 9 марта в Барнауле

Театр

Что: «Ретро» (12+)

Где: Театр драмы имени Василия Шукшина, основная сцена, ул. Молодежная, 15

Когда: 7 марта, начало в 18.30.

Что: «Танго длиною в жизнь» (16+)

Где: Театр драмы имени Василия Шукшина, основная сцена, ул. Молодежная, 15

Когда: 8 марта, начало в 17.30.

Что: «Дорогие мои бандитки» (16+)

Где: Театр драмы имени Василия Шукшина, экспериментальная сцена, ул. Молодежная, 15

Когда: 9 марта, начало в 17.30.

Что: «Валентин и Валентина» (12+)

Где: Молодежный театр Алтая, камерная сцена, пр. Калинина, 2

Когда: 7 марта, начало в 17.00.

Что: «Чёртова закуска» (16+)

Где: Молодежный театр Алтая, малая сцена, пр. Калинина, 2

Когда: 8 марта, начало в 17.00.

Что: «Дочери Тевье» (12+)

Где: Музыкальный театр Алтая, пр. Комсомольский, 108

Когда: 7 марта, начало в 17.00.

Что: «Бабий бунт» (12+)

Где: Музыкальный театр Алтая, пр. Комсомольский, 108

Когда: 8 марта, начало в 17.00.

Что: «Любовь и голуби» (12+)

Где: Музыкальный театр Алтая, пр. Комсомольский, 108

Когда: 9 марта, начало в 17.00.

Концерты

Что: MANUELA MAMELI (джаз-вокал, Италия) (12+)

Где: Государственная филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35

Когда: 7 марта, начало в 17.00.

Что: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ВОЛЖСКИЙ ХОР (6+)

Где: Государственная филармония Алтайского края, ул. Ползунова, 35

Когда: 9 марта, начало в 17.00.

Что: «Аллилуйя любви» (6+)

Где: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина,7

Когда: 7 марта, начало 17.00.

Что: «Руки вверх!» (12+)

Где: Титов-Арена, пр. Социалистический, 93

Когда: 7 марта, начало в 19.00.

Что: Глеб Самойлоff & the MATRIXX (16+)

Где: ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147

Когда: 8 марта, начало в 19.00.

Выставки

Что: Неисповедимы пути Твои, Господи… (12+)

Где: Музей «Город», Л. Толстого, 24

Когда: до 23 марта.

Что: Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья (6+)

Где: выставочном зале музея «Город» (ул. Ленина, 111).

Когда: до 5 апреля.

Что: Mementomori (6+)

Где: Музей «Город», Л. Толстого, 24

Когда: до 24 апреля.

Что: «Эти белые цветы…» (6+)

Где: «Турина гора», ул. Димитрова, 85 а

Когда: до 11 апреля.

Активности

Что: «Женский Спринт» от клуба «Алтай 4х4» (6+)

Где: слева от «Леруа Мерлен» за новым мостом

Когда: 8 марта, начало заездов в 12.00.

Что: Мотогонки на льду (6+)

Где: стадион Клевченя (бул. 9 Января, 29А, ВРЗ)

Когда: 8-9 марта в 12.00

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