Мороз и штормпрогноз: какая будет погода на 8 марта 2020 в Алтайском крае

Праздник красоты и весны, в этом году не оправдал ожиданий прекрасной половины человечества. По данным алтайских синоптиков, в предстоящие выходные погода будет морозная.

Согласно последней информации, днем 8 марта и сутки 9 марта 2020 года в крае объявлен штормпрогноз. Ожидается усиление ветра до 10-15 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра в секунду, снег, метели. При этом в понедельник, 9 марта, по югу региона прогнозируется мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега.

По информации на данный момент, ночь на субботу, 7 марта, будет очень холодной. По краю до 17-22 градусов мороза, местами столбик термометра опустится до отметки -27 градусов. Днем от минус 8 до минус 13.

В Барнауле в ночь на 7 марта ожидается -20…-22. Днем от минус 9 до минус 11. В дневное время в крае и столице региона преимущественно без осадков. Утром местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Так что стоит быть осторожным, соблюдайте скоростной режим, а по возможности, оставайтесь дома или пересаживайтесь на общественный транспорт.

В ночь на воскресенье, 8 марта, в крае ожидается -13…-18 градусов, по востоку и в предгорьях местами до -25 градусов. В Барнауле -16…-18. А вот днем будет вполне себе комфортно, так что можно запланировать отдых на свежем воздухе. В целом по краю -3…-8, по югу до плюс 2, в столице – от минус 3 до минус 5. По северу края небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. В Барнауле – метель.

По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на ближайшие дни возрастает риск возникновения техногенных пожаров, а также сохраняется риск бытовых возгораний.

- Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Советском и Первомайском районах, - уточняют в ведомстве.

Из-за гололедицы и снега может возрасти риск возникновения ДТП, на трассах. Наиболее сложная ситуация будет на «Чуйском тракте», на трассе А-322 (Барнаул – Рубцовск-граница с Республикой Казахстан), К-03 (Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла - граница Новосибирской области), а также на автодорогах Первомайского, Славгородского, Змеиногорского, Троицкого районов.