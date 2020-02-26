Алтайская таможня отправила овчарку «на пенсию»

Сотрудники Алтайской таможни передали 8-летнюю немецкую овчарку по кличке Вольф в хорошие руки. Она добросовестно прослужила четыре года, а теперь отправилась на заслуженный отдых.

Вольф был обучен поиску наркотиков. За время службы он помог обнаружить 13 фактов незаконного перемещения запрещенных веществ — в транспортных средствах, почтовых отправлениях и багаже.

Эффективность работы служебной собаки складывается из качества ее подготовки и уровня профессионализма кинолога. Собаку тщательно отбирают, дрессируют, тренируют с учетом ее индивидуальных особенностей и только после сдачи необходимых тестов используют по назначению.

— Вольф — очень умная, спокойная и дисциплинированная собака. Он достиг предельного возраста пребывания на службе, поэтому его больше нельзя использовать в работе. Ему нашли хорошего хозяина, который готов обеспечить ему достойное содержание, — рассказала специалист по связям с общественностью Алтайской таможни Марина Южакова.

По закону, предельный срок службы собак в таможенных органах составляет от трех до пяти лет. «Выбраковка» служебных собак происходит два раза в год (весной и осенью). Также согласно приказу Таможенной службы РФ сотрудники обязаны ухаживать за животными и не допускать появления у них нежелательного потомства. Запрещено жестокое обращение с собаками вроде боев и участия в мероприятиях, где животное может получить травму.

Служебные собаки работают также в полиции, Росгвардии и МЧС. Они служат в паре с одним кинологом — практически как в фильме «Комиссар Рекс», только живут они в спецпитомниках. Кстати, работать в правоохранительных органах могут быть не только немецкие овчарки, но и боксеры, доберманы, сенбернары, ризеншнауцеры, колли и многие другие.

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