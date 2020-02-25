На барнаульском заводе «ЖБИ-100» выработали свои принципы надзора за качеством

Необычная архитектура зданий, которые в последнее время возводят в Барнауле, скрывает за собой новые технологии и материалы. Только к качеству требования прежние – оно должно быть безупречным. О том, как исключить брак и другие проблемы на стройплощадке, рассказали эксперты завода «ЖБИ-100».

Здесь нет мелочей

Завод «ЖБИ-100» производит железобетонные панели, плиты перекрытий и другие изделия для строительства многоэтажных зданий.

«Первый шаг – это входной контроль качества поступающих материалов, – рассказывает начальник центральной строительной лаборатории Сергей Барсуков. – Нам важно понимать, какой цемент, щебень, песок, металл, теплоизоляцию привезли в очередной партии. Даже какие электроды и сварочную проволоку».

На следующем этапе ОТК совместно с отделом главного технолога, цеховыми технологами и лабораторией проверяют сертификаты качества и их соответствие поступившим материалам. Лаборатория проводит испытания основных материалов согласно требованиям нормативной документации.

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Оборудованная лаборатория, ОТК и, конечно же, коллектив предприятия позволяют не только контролировать свою продукцию, но и помогать застройщикам.

«Например, на некоторых стройках нашего края используют новые виды соединения арматуры «резьбовые» или «обжимные». Они изготавливаются без использования сварки. Но остается вопрос надежными ли получаются эти соединения?» Всё это могут проверить наши специалисты и выдавать заключение - поясняет Сергей Барсуков.

Сотрудники завода – постоянные эксперты барнаульских строек. Они следят за качеством бетона и строительных смесей. А также кирпича и других материалов. «Испытаний проводится множество. Были случаи, когда из-за некачественного бетона приходилось демонтировать конструкцию», - продолжает Барсуков.

Также за консультацией на предприятие обращаются и частники – люди, которые строят свой дом, просят «постучать» фундамент. «В некоторых случаях качество такое, что я рекомендую его разобрать и простроить новый. Потому что это основа дома. Если допустить ошибку на этапе геологии – изучения грунта, или на этапе строительства фундамента, то надежный дом не построить», - подытоживает он.

«ЖБИ-100»

Юлия Новосельцева.

На правах рекламы.