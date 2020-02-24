2020-02-24T08:24:41+03:00
Общество

«Мир сошел с ума»: в Барнауле собаку привязали к столбу и обмотали голову тряпкой

Животное сильно напугано и никого к себе не подпускает
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Юлия Шелковникова/Barnaul 22Фото: Юлия Шелковникова/Barnaul 22
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Вчера, 23 февраля, в Барнауле нашли собаку, привязанную к столбу. На голове животного была примотана тряпка. По всей видимости, от собаки решили избавиться и сделали так, чтобы она не видела, куда её ведут.

О бедняге сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

- Сегодня на Коммунаров, 207 кто-то привязал собаку с намотанной на голову тряпкой и бросил. Есть видео с камер наблюдения. Ищем очевидцев, или, может, кто узнал эту девушку? Сейчас собачка в приюте «Бусинка», - пишет автор поста.

На видео, прикрепленном к записи, видно, как девушка в розовой куртке ведет собаку на поводке. В комментариях прикрепили и видеозапись, на которой девушка возвращается по той же дороге, но уже без животного. В приюте рассказали, что на улице собака провела примерно полтора часа.

По словам зоозащитников, малышка испытала жуткий стресс. Она никого к себе не подпускает. Сегодня её планируют отвезти на осмотр к ветеринару.

- Кажется, мир сошел с ума. Под тряпкой оказалось трепетное существо. Девочка очень и очень напугана. Худенькая. Сидит в углу забившись, оттаивает, - пишут зоозащитники.

Тем временем, в комментариях люди не стесняются в выражениях, обсуждая такое отношение к братьям нашим меньшим. Многие требуют привлечь хозяина собаки к ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

- А потом говорят: «Некоторые собаки опасны для людей». А может быть некоторые люди опасны?, - восклицает Татьяна Блантер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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