Иностранные женихи выбирают алтайских невест из-за патриархального отношения к мужчине

«Как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться», – гласят строчки из одного известного стихотворения Эдуарда Асадова. Согласитесь, для современных отношений очень актуально. Это раньше познакомиться было целой проблемой, а сейчас проще, чем посчитать сколько будет дважды два – зашел на сайт знакомств и уже через часов у тебя есть жених как минимум на вечер… И каково же было мое удивление, что в нашем мире все еще существуют брачные агентства. А еще больше тот факт, что у них даже есть клиенты! Вы представляете себе?! О том, как и чем в наш век живут «динозавры» услуг по знакомству – в материале «Комсомолки».

Гостем радиостудии «Комсомольская правда-Барнаул» стал Дмитрий Макаренко, директор Международного брачного агентства «Лаванда», которое существует уже 23 года. Когда я спросила у директора, как называется его профессия, он улыбнулся и сказал «Сват». Но мне почему-то на ум пришел «купидон» или «специалист по делам амурным». Но сват, так сват.

Как выйти замуж за иностранца

Раньше брачные агентства пользовались популярностью, как у молодежи, так и людей постарше. Но сейчас все изменилось: те, кто еще не дошел до бальзаковского возраста, регистрируются в тиндере (приложение для знакомств, прим. ред.), а те, кому за 35-40 решают искать любовь старым «дедовским» способом. И он работает, а это главное.

- Обращаются люди разные. Конечно, в основном, это люди старше 35 лет. Просто для молодежи двадцати с небольшим лет существует много площадок для знакомств. Да они выходят на улицу и легко общаются. А если вам 40 лет, то где вы легко будете общаться с противоположным полом? - говорит Дмитрий Макаренко.

Но в то же время, говорит Макаренко, людям всем возрастов, ищущим свою любовь, нужно пользоваться разными площадками.

- Ходите на танцы. Еще очень хорошая вещь - троллейбусная остановка: все друг на друга смотрят. Надо жить с открытыми глазами. Если есть цель найти своего человека, то агентство это всего лишь одна из возможностей подтолкнуть вас к осуществлению мечты. Наше отличие от других площадок лишь в том, что мы тесно общаемся с людьми и знаем, кто к нам пришел и чего он хочет, - добавил собеседник.

«Лаванда» сотрудничает с различными международными агентствами в Европе, Америке, Японии или Корее. Всего около 14 партнеров по всему миру. Все они связаны одной базой, в которой представлены анкеты женихов и невест. По параметрам желаний «заказчиков» подбираются пары.

- К нам приходит человек, заполняет подробную анкету. Есть разные тарифы обслуживания: когда ты выбираешь, и когда тебя выбирают. От этого зависит и цена. Далее мы вносим данные в базу и подбираем партнера. Затем мужчина с женщиной либо общаются в скайпе, либо мужчина приезжает в город, чтобы посмотреть избранниц. Все знакомства при личной встрече происходят в моем кабинете, если это иностранец - с переводчиком. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, - добавил Дмитрий Макаренко.

В месяц у мужчин, например, проходит две-три встречи с потенциальными избранницами. По словам собеседника, чтобы цель превратилась в реальность, есть специальный алгоритм. Придерживаясь его, успех вам обеспечен.

- Самое элементарное – фотосессия. Женщина должна понимать, что мужчина глазами выбирает, и фотографии должны быть такими, как мы говорим. Женщину должно быть видно, и главное – в образе жены. Второй момент – нужно слушать. Мужчина все скажет в достаточно короткий промежуток времени. Ну и чуть-чуть нужно женскую хитрость проявить, - посоветовал сват.

На выбор девушке предлагают разные варианты. Самые популярные из них – местные мужчины или иностранцы. И зачастую, конечно, девушки выбирают именно последних. Если девушка понравилась иностранцу, то гость приглашает даму за рубеж, чтобы она посмотрела, как он живет. Обычно такая встреча длится неделю, и все затраты компенсирует мужчина.

Суммы за услуги агентства в России и за рубежом различаются. К примеру, годовое обслуживание в «Лаванде» - до десяти тысяч в зависимости от тарифа, а в Европе – это несколько тысяч евро. И, конечно, мужчина, который приглашает дам на родину для знакомства, точно уж не будет ходить в дырявых носках и ковыряться в носу.

- Некоторые используют такой шанс даже просто, чтобы попутешествовать. Почему не слетать в Италию, Испанию, если тебя накормят и покажут страну? Никто не говорит, что ты поехала и должна выйти замуж. Это дело личное, - подчеркнул мужчина.

Кстати, иностранцы весьма часто выбирают именно русских красавиц. Причин этому немало. Первая – отношение к мужчине. По словам свата, у нас на Алтае сохранился патриархат, а сильному полу так нужна наша забота и поддержка, чтобы «погладили по голове».

Без сценариев

Кстати, накануне Дмитрий побывал на программе Первого канала «Давай поженимся» в качестве друга жениха – бизнесмена из Барнаула. 46-летний Николай боролся за сердце 35-летний невесты из Нижнего Новогорода Елены. Мужчина - владелец компании по торговле сельскохозяйственными запчастями. Живет в краевой столице, но мечтает о вилле в Таиланде.

- Со мной вы никогда не будете плакать. Улыбка всегда будет на ваших губах, - сказал мужчина.

Однако женщину сибирский красавец не впечатлил, и она сделала выбор в пользу его конкурента.

Неидеальный идеал

В практике барнаульского свата есть мужчина, состоящий в испанском списке Forbes. По словам Дмитрия, история уже давняя, но такая волшебная, что до сих пор осталась в памяти.

- Он обратился в свое агентство в Испании, и они нам его как кандидата предложили с запросом на молодую, красивую. И вот одна подошла, наша барнаульская девушка около 30 лет. Мужчина пригласил её к себе, и она согласилась. В Испании у него несколько домов, они облетели полстраны на вертолете. А когда она вернулась, мы спросили «Ну как?», она ответила, что это мужчина её мечты, - рассказал Дмитрий Макаренко.

А другая история повествует о том, что даже если кажется, что это конец, опускать руки не стоит. Твоё тебя найдет.

- Был у меня клиент. Почти год был в агентстве и знакомился со многими: ходил с женщинами в кафе, знакомился, общался, но на этом все и заканчивалось. «Не моё», - говорил. Мы сначала думали, что он ходок по женщинам, но он конкретно подбирал. И когда он решил завершить договор, то к нам пришла девушка, скажем так, на консультацию, даже договор еще не оформила. Администратор ей предложила сходить на свидание, кофе попить. И глаза загорелись, было видно, что у людей любовь. То есть, один человек больше года искал ту самую, а вторая только пришла. Спустя некоторое время они приехали с цветами, с тортом, и поблагодарили нас. Вот такие зиг-заги судьбы. Когда мы подняли анкету мужчина, то увидели, что изначально у него было совершенно другие требования к женщине, - отметил Дмитрий.

При выборе партнера нужно понимать, что идеала не существует. Многие, кто приходит, изначально рисуют себе один портрет, но в будущем его меняют. Почему? Да потому что они встречают половинку, у которой, может, цвет глаз и другой, но внутри – то самое.

- Выходить замуж нужно не за образ, а за человека! - констатировал директор брачного агентства «Лаванда».

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