Когда на Алтае садить перцы и как правильно их пикировать

Конец февраля – самое лучшее время для высевания перцев. Обо всех тонкостях выращивания пряной культуры «Комсомолке» рассказала старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станций Наталья Антипова.

- Процесс высевания перцев во многом схож с томатами, - начинает «курс молодого садовода» Наталья Юрьевна. – Главное отличие в том, что перец – это теплолюбивое растение и дольше растет, примерно на один месяц. Грунт также подойдет торфяной, но не стоит его слишком заливать, в этом случае он может закиснуть. Скажем так: грунт должен быть влагоемкий и воздухопроницаемый. То есть корни должны «дышать». Опять же допускать пересыхания тоже нельзя.

Так что тем, кто планирует посадить эту культуру стоит поторопиться. Но при этом надо быть осторожными. Конечно, по словам специалиста, высевать перец тоже можно одним сплошным «ковром», без каких-либо рядков, но в этом есть опасность:

- Дело в том, что у него очень хрупкая корневая система, и если ее нечаянно повредить при прореживании, то тогда он будет долго восстанавливаться. Поэтому бывалые садоводы высевают перец сразу по отдельным горшочкам, либо более разрежено, если в одной таре, - добавляет Наталья Антипова.

Когда начнете заниматься пикировкой (прореживанием), то лучше всего не делать этого в первой половине дня. В это время маленькие растеньица еще напитаны влагой и крайне хрупкие. Но при этом заранее стоит пролить грунт, чтобы корень лучше выходил на поверхность.

- Если выдергивать из сухой земли, то мелкие корешки будут отрываться – это травмирует всю систему, - говорит старший научный сотрудник овощной опытной станции.

А еще не стоит сильно углублять перцы в грунт. В противном случае растение начнет тянуться к свету, а его задача наоборот быть коренастым и набирать силу стебля. Уже после того, как рассаду высадят в открытую землю, длинным будет сложнее сопротивляться ветрам и другим климатическим напастям.

Перед высадкой в открытый грунт следует дождаться, когда земля хорошенько прогреется. Замечено, что при температуре почвы в 12 градусов растение уже перестает развиваться.