Ни воды, ни туалета, ни тепла: пенсионеры живут в аварийном заброшенном доме, ожидая переселения

В 2009 году в Рубцовске многоэтажный дом, в котором проживает семья Смирновых, признали аварийным и подлежащим сносу. Многие семьи переехали в жилье, предоставленное на замену старому дому, но не Смирновы. Квартира, предложенная пенсионерам, была меньше, чем нынешняя. По решению суда от 2015 года, администрация должна обеспечить пенсионеров «двушкой», но обещанного они ждут уже пятый год.

Без удобств

- Строили этот дом еще японцы, он считался частично благоустроенным: туалет и колонка с водой стояли на улице. В конце 2009 года его призвали аварийным. Все жители дома, от того, что им некуда было ехать, переселились. Но квартира, предложенная Смирновым, была очень маленькой, однокомнатной. Владимир Смирнов обратился в суд, который встал на его сторону, - рассказал «Комсомолке» юрист Евгений Соснов.

3 декабря 2015 года суд постановил выделить пенсионерам благоустроенную двухкомнатную квартиру вне очереди. Но исполнять решение суда администрация не торопится: старикам приходится зимовать в аварийном доме. А два года назад администрация перекрыла воду в колодце колонки и снесла ветхий туалет – единственный во дворе. Если с водой вопрос решаем, к дому организовали подвоз дважды в неделю, то с естественными нуждами все сложнее – это целая проблема, ведь в доме туалета нет.

По всей видимости, чиновники уже не знают, как выселить стариков. Юрист семьи уверен, что свободное муниципальное жильё есть, только выдавать их обычным людям не хотят. Невыгодно.

Сейчас пенсионер вновь обратился в суд, чтобы привлечь к ответственности службу судебных приставов. Именно они должны контролировать исполнение решения суда. А тем временем пожилые супруги опасаются, что их дом могут начать крушить в любой момент.

Позиция мэрии

«Комсомолка» направила запрос в администрацию Рубцовска. Из ответа чиновников следует, что одна из комнат квартиры, в которой сейчас проживают супруги, официально принадлежит пенсионерам, а вторая – была самовольно ими занята.

На основании справки Бюро технической инвентаризации (БТИ) власти определили однокомнатную квартиру для Смирновых в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья: квадратные метры новой «однушки» соответствовали общей площади прежних двух комнат.

- С 1977 года Смирнов В.Ф. с женой жил в комнате №23 по Рабочему тракту, 13. Затем им была самовольно занята освободившаяся соседняя комната №22. В связи с отсутствием документов на комнату №22 Смирнов подал в суд в отношении администрации города Рубцовска о признании за собой права пользования и заключения договора социального найма на комнату 22, которую он уже фактически занимал. 19 марта 2015 года такое решение было принято Рубцовским городским судом. Однако Смирновым договор социального найма заключен не был в связи с тем, что администрацией города уже был подготовлен пакет документов для переселения с учетом площади обеих комнат, - говорится в ответе мэрии.

Вселяться в выделенную квартиру Смирновы отказались. А в декабре 2015 года сын пенсионеров подал заявление о предоставлении ему и его семье по договору социального найма квартиры из двух жилых комнат вне очереди, в том числе отцу, матери, двум сестрам. Как и сообщалось ранее, суд вынес решение в их пользу. При этом есть один странный момент. Как пишут чиновники, сами пенсионеры «не претендуют на предоставление им жилья».

- Как это не претендуют?! Просто сын в интересах своей семьи пошел в суд, потому что люди пожилые, мать лежит, болеет, не выходит из дома. Решение суда распространяется на всех членов семьи: супругов и их троих детей, - пояснил юрист Смирновых.

В пресс-службе администрации заверили, что накануне побывали на территории дома и удостоверились, что туалет никто не сносил, и даже прислали фотоподтверждение. А колонку отключили в связи с тем, что «многоквартирные дома, расположенные в радиусе 150 метров, были определены как аварийные и подлежащие сносу».

Однако юрист Евгений Соснов, представляющий интересы семьи, заверил «Комсомолку», что туалет, запечатлённый на фото, относится к рядом стоящему дому.

- Туалет возле соседнего дома завалился, и попасть в него невозможно. Смирновым пришлось устроить туалет в доме, в брошенной квартире. Раньше у их дома был другой туалет, нормальный, - его как раз и снесли, - отметил правозащитник.

Что касается предоставления квартиры, положенной по решению суда, то процесс затянулся из-за проблем с подрядчиком.

- В настоящее время администрация города Рубцовска произвела реконструкцию и перевод из нежилых в жилые помещений в доме №30 по улице Громова. Но в связи с недобросовестным исполнением обязанностей по договору подрядчиком и рассмотрением дела в Арбитражном суде Алтайского края, проведением экспертизы, квартиры в указанном доме в 2019 году не были предоставлены. На сегодняшний день экспертами установлены недостатки при выполнении работ по реконструкции. После их устранения жилое помещение, соответствующее критериям <…> будет предоставлено (детям пенсионеров, прим. ред.), - подчеркнули в администрации.

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