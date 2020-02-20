Барнаульскому «лихачу на BMW» смягчили приговор

Адвокат барнаульца Александра Руденко, которого осудили за смертельное ДТП на проспекте Ленина, обжаловал приговоры алтайских судов. Кассационный суд в Кемерово «скостил» ему срок наказания на два месяца. Также снизили размеры компенсаций некоторым потерпевшим. Решение опубликовано на сайте суда.

Что совершил Александр Руденко

Напомним, поздним вечером 15 октября 2018 года пьяный Руденко сел за руль BMW X6 и поехал домой по проспекту Ленина. Он разогнался до 151 км/ч (почти 42 м/с, — прим. ред.), игнорируя знаки дорожного движения и сигналы светофоров. В результате на пересечении с ул. Анатолия он врезался в Renault Scenic под управлением водителя Сергея Федько.

В результате ДТП 5-летняя дочь водителя Renault Scenic погибла на месте. Сам Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы. Жена Нагорнева и их 3-летняя дочка скончались в больнице в тот же вечер. Виновник ДТП не пострадал, его жена получила легкие травмы.

Какое наказание назначили Руденко

Районный суд отправил Руденко на 8,5 лет в колонию-поселение и назначил компенсаций родным погибших на общую сумму 16 млн рублей. Алтайский краевой суд ужесточил этот приговор: срок оставил тот же, но вид наказания изменил на колонию общего режима. А сумму компенсаций увеличил на 5,5 млн рублей.

Кассационный суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства заглаживание вреда, причиненного потерпевшим. В ходе следствия и судебного разбирательства семья Руденко отдавала 500 тыс. рублей на лечение водителя Сергея Федько и внесла 5 млн рублей на депозит суда для выплаты компенсация пострадавшим.

Компенсации родителям погибшей Юлии Нагорневой и матери 5-летней девочки уменьшили до 2 млн рублей, а в пользу Евгения Нагорнева — до 6,5 млн рублей. Столько же назначал районный суд. А вот увеличенную краевым судом компенсацию в пользу водителя Сергея Федько — 5 млн рублей, оставили. Таким образом, общая сумма составила 17,5 млн рублей.

Имущество, которое суд арестовывал у семьи Руденко, ранее оценили в сумму свыше 25 млн рублей. В нее вошли автомобиль BMW X6 и прицеп, парковочное место в Барнауле, квартиры и земельные участки. Семье оставили только одно жилье, зарегистрированное на мать виновного.

На момент вынесения приговора краевым судом в июне 2019 года Руденко с учетом срока под стражей (1,5 дня за день в колонии) оставалось отбыть чуть более 7,5 лет. На данный момент с учетом изменений ему осталось отсидеть 6 лет и 2 месяца.

Он сможет просить об УДО после отбытия одной трети наказания — то есть, в 2021 году. Однако, как ранее рассказывал начальник краевого УФСИН, генерал-майор Валерий Усачев, Руденко нарушал распорядок в СИЗО, и продолжает делать это в колонии. Поэтому, скорее всего, его не выпустят раньше срока. Руденко отбывает наказание в ИК-5 Рубцовска.

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