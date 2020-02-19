«Мирное небо» появится к Дню Победы на фасаде многоэтажки в Заринске

Заринск - первый город в Алтайском крае, в котором ко Дню Победы реализуют волонтерский проект по художественному оформлению фасада девятиэтажного дома. Подобные работы уже украсили некоторые города России, а теперь победная фреска появится и на Алтае.

Идею создать памятный арт-объект предложила Юлия Плотникова, сотрудница градообразующего предприятия «Алтай-Кокс». Ее поддержали коллеги и горожане, всерьез задумавшись воплотить этот уникальный проект в жизнь.

К проекту присоединились общественные организации: Союз молодежи «Алтай-Кокса», городская некоммерческая организация автолюбителей «Заринск рулит», основатель и руководитель которой, Сергей Локтионов, - известный в Заринске общественник, неравнодушный к судьбе города и его жителей. Так сформировалась активная команда единомышленников.

По замыслу инициаторов проекта, художественное граффити должно напоминать людям о героях, отдавших свои жизни за Родину. Великая Отечественная война давно стала историей для нас и наших детей. Современное поколение уже не воспринимает войну как страшную реальность, до нас не докатились ее отголоски, мы не теряли близких, не жили в разрухе и голоде. Поэтому так важно сохранить память о том страшном времени, чтобы поколения, выросшие под мирным небом, знали, во имя чего и благодаря кому мы живем. За Победу, за наше будущее герои заплатили своими жизнями, и этого забывать нельзя!

Каждый из нас может помочь сохранить память

Союз молодежи г. ЗаринскаФото: из архива компании

Предприниматели Заринска готовы помогать в реализации идеи. Крупные торговые сети запускают различные акции. Например, у проекта есть своя копилка в компании «Евростиль», а компания «Лидер» с каждой проданной чашки кофе 10 рублей вносит в фонд сбора средств на роспись фасада.

Фонд Александра Прокопьева также готов принять участие в проекте и внести весомый вклад в размере ста тысяч рублей. Одно из приоритетных направлений деятельности фонда - поддержка патриотизма. Кроме того, участие в проекте принял Благотворительный фонд «Милосердие», на средства которого была разработана концепция оформления фасада.

Участниками проекта могут стать не только жители Заринска, но и каждый, кто чтит память о тех, кто не вернулся с поля боя.

Проделана огромная предварительная работа, и она продолжается. Волонтеры сняли ролик «Мир без войны прекрасен», один из работников «Алтай-Кокса» написал трогательное стихотворение, которое прочли ветераны завода, а его коллеги сочинили песню, на которую тоже скоро выйдет ролик. Планируется благотворительный концерт.

Организаторы акции рассчитали затраты на роспись фасада и нашли исполнителей. Многие услуги были оказаны на безвозмездной основе. Тем не менее стоимость оплачиваемых работ составляет более 2 миллионов рублей! Это работы по подготовке поверхности: очистка, сметка, промывка специальными растворами, грунтование поверхности фасада, межпанельных швов и цоколя, окраска поверхности в два слоя фоновой краской (186 тысяч рублей). Далее - художественное оформление: работы по разметке рисунка на стене и непосредственно роспись стены (1 миллион 100 тысяч рублей).

Для выполнения этих работ требуется закупить материалы: адгезионную грунтовку, атмосферную фасадную краску, фасадную краску на силикатной основе с повышенной защитой от влажности и акриловую краску в баллонах и т.д. Кроме того, определенный бюджет требуется и на организационные моменты, например, доставку материалов к месту работ.

Бюджет немалый, но ведь и дело - благородное! На платформе краудфандинга planeta.ru активисты создали страницу проекта для сбора средств. Любой желающий может помочь поддержать движение. Во все времена такие вещи объединяли нацию - людей разного возраста, социального статуса и достатка. Чтить нашу историю, хранить память о героях той войны - это самое малое, что мы можем сделать.

Ради будущего помним о прошлом

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 550 тысяч жителей Алтайского края, из Заринска - 11 тысяч, и каждый из них достоин нашей благодарности за самоотверженность и храбрость, с которой они сражались за свою Родину!

Хочется верить, что народный проект «Мирное небо» будет, как огонь, передаваться от сердца к сердцу, от города к городу и со временем охватит многие города страны. Заринские организаторы готовы поделиться своим опытом - какие трудности встречались в процессе реализации и как избежать ошибок.

Не оставайтесь равнодушными, поддержите проект!

Проект «Мирное небо»Фото: из архива компании

Поддержать можно на платформе Планета.ру или по номеру телефона, к которому привязана карта, выпущенная для НКО ГОО «Заринск рулит» специально под благотворительные проекты: 8-996-304-2812 (Сергей Иванович Л.).

Пусть Заринск будет первым на Алтае городом, в котором появится памятная фреска. Волонтеры верят, что жители края оценят инициативу и впоследствии продолжат традицию в других городах края.