Лыжи на меху и дух Шалыга: В Барнауле открылась выставка древних артефактов

В музее археологии и этнографии Алтая открылась уникальная выставка «Мир таежных культур Северного Алтая». Артефакты, которые здесь можно увидеть, были найдены археологами и этнографами АлтГУ при раскопках и во время различных научных экспедиций.

- Эти артефакты активно используются учеными в публикациях, а преподавателями - в учебном процессе, - поясняет этнограф Иван Назаров.

Этнограф Иван НазаровФото: Олег УКЛАДОВ

Одним словом, то, что раньше могли увидеть и потрогать лишь ученые, сейчас находится в открытом доступе для всех желающих. На выставке представлены предметы домашнего быта, утварь, орудия труда, охотничьи атрибуты коренных тюркских народов.

Словно в машине времени вы сможете перенестись в древние времена и погрузиться в своеобразную обстановку жизни наших предков (кумандинцев, тубаларов, челканцев и шорцев), которые в большинстве своем были таежными охотниками.

Именно поэтому центральным экспонатом выставки стали старинные охотничьи лыжи. Необычны они тем, что снизу, с поступательной стороны, обтянуты мехом с ног лошадей. Ворс не давал лыжам скользить, что было очень важно во время преследования охотником добычи. Эти лыжи были найдены в начале XXI века в одной из кумандинских семей.

Лыжи на мехуФото: Олег УКЛАДОВ

Особый интерес на выставке вызывает и деревянная скульптура кумандинского духа Шалыга, который являлся покровителем охотников.

- Для многих таежных народов характерно поклонение духам и божествам, которые покровительствовали и помогали охотникам. Чтобы прийти с добычей, охотники произносили молитвы этой скульптуре, устраивались ее кормления - рот скульптуры мазали маслом, остатками пищи, алкогольными напитками, тем самым якобы задабривая божество, - рассказывает этнограф.

Скульптуру в свое время передала в музей пенсионерка из Солтонского района. Женщина всю жизнь хранила ее как память об отце-охотнике.

Деревянная скульптура кумандинского духа ШалыгаФото: Олег УКЛАДОВ

- Но что интересно, там же мы нашли и икону. То есть это свидетельствует об уникальной ситуации, когда в одной семье происходил религиозный синкретизм, где есть и элементы шаманизма, и христианства. Муж был охотником и почитал скульптуру божества, а жена являлась православной и молилась иконе. И это считалось вполне нормальным, поскольку оба эти предмета отвечали за разные стороны их жизни, - открывает подробности Иван Назаров.

Кстати, в одном из этнографических текстов ученые обнаружили моление духу Шалыгу. Судя по содержанию молитвы, охотник просил у духа богатства через разные метафорические образы. Например, чтобы его лыжи очень хорошо скользили по снегу, чтобы огонь (имеется в виду дух огня) имел постоянно жирные камни - то есть свидетельство того, что людям есть из чего готовить еду и т.д.

Выставка «Мир таежных культур Северного Алтая»Фото: Олег УКЛАДОВ

Также на выставке есть фрагмент тканого мужского шерстяного пояса, который являлся одним из элементов охотничьего снаряжения и служил для утепления тела. Что интересно, на поясе присутствует орнаментальный мотив коренных народов Сибири - так называемая лягушка, которая являлась мощным духом-покровителем кумандинских шаманов. Видимо, в данном случае ее присутствие принесет удачу в охотничьем промысле.

Подсказка КП

Выставка проходит до конца апреля в Музей археологии и этнографии Алтая по адресу ул. Димитрова, 66. Запись на экскурсии по тел. (3852) 29-66-38, (6+)

А в это время

В галерее госуниверситета «Универсум» (ул. Дмитрова, 66) можно посетить еще одну выставку - «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов» (0+). На ней представлены этнические головные уборы, сделанные в традициях центральноазиатских народов.

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ

На примере тюбетеек, колпаков и прочих предметов здесь показаны особенности мужских и женских головных уборов народов Центральной Азии: казахов, кыргызов, туркмен, монголов, афганцев, таджиков, узбеков и уйгуров.

Коллекция была собрана лично Иваном Назаровым. Сейчас в ней около 150 головных уборов из 25 стран мира.

- Однажды мне подарили несколько национальных головных уборов - друзья и коллеги привозили из разных поездок. А потом я решил - раз такое дело, буду сам собирать. С этого и началась коллекция. Теперь моя цель - собрать как можно больше интересных экспонатов. Но лично для меня особый интерес представляют тюбетейки, - рассказывает Иван Назаров.

Лыжи на мехуФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Мир таежных культур Северного Алтая»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Мир таежных культур Северного Алтая»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Мир таежных культур Северного Алтая»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов»Фото: Олег УКЛАДОВ